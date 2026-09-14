Juli Poggio comenzó con su entrenamiento para MasterChef Celebrity: "Estoy a full con las clases"

La cuenta regresiva ya comenzó para el debut de una de las apuestas más fuertes de la televisión y las figuras del medio calientan motores. Entre ellas resalta con luz propia Julieta Poggio, quien decidió tomar cartas en el asunto antes de pisar las cocinas más famosas del país bajo la conducción de Wanda Nara.

Juli Poggio mostró cómo se prepa para MasterChef a través de las redes sociales

Con una sonrisa radiante y delantal en mano, la joven compartió cada detalle de su preparación previa para estar a la altura de las exigencias del certamen gastronómico. "Falta menos de una semana para que empiece MasterChef, estoy a full con las clases, estoy acá con mi profe, con Nato, ¿cómo me venís viendo en el avance?", expresó la influencer en un divertido intercambio con su instructor. Del otro lado, su guía aprobó los progresos con confianza: "Bastante bien, bastante bien, va aprendiendo mucho la alumna".

Secretos del primer plato y tips de cocina con Juli Poggio

Lejos de mantenerse alejada de las hornallas, la ex Gran Hermano se animó a los platos elaborados bajo la atenta mirada de su profesor de gastronomía. En esta oportunidad, el menú elegido consistió en un papillot de pescado con escamas de papa, una técnica que requiere precisión y prolijidad.

Juli Poggio en acción

Con la simpatía que la caracteriza, la influencer guió a sus seguidores en el paso a paso: "Primero empezamos lavando y pelando los vegetales". Mientras cortaba la cebolla en corte pluma y la zanahoria en juliana bien finita, demostrando que maneja los cuchillos con soltura y destreza profesional.

Además, la artista compartió un consejo clave para la limpieza del puerro y evitar sorpresas desagradables en la comida. "Cuando lo vas a lavar tenés que hacerle un tajito acá y lavarlo bien entre las hojas porque si no siempre le queda tierra", detalló mientras se esmeraba en cada detalle de la receta.

Juli Poggio practica para MasterChef

La idea central de este plato consistía en armar un paquete con papel manteca o aluminio para conservar los jugos y concentrar los aromas en el interior. "Siempre con el pescado hay que revisar si tiene espinas y sacárselas con alguna pincita o directamente cortar ese pedacito", advirtió concentrada antes de incorporar el lenguadito a la base de vegetales y cítricos.

Juli Poggio: El toque gourmet y el veredicto final en la cocina

Para realzar los sabores del pescado, Juli Poggio sumó un paso fundamental que incluyó condimentos de alta cocina y un toque de frescura. Tras salpimentar con elegancia, añadió un hilo de aceite de oliva alrededor, un chorrito de vino blanco para potenciar los jugos durante la cocción y unas aromáticas ramitas de tomillo fresco. Luego de cerrar el paquete con la técnica de un caramelo perfecto, llevó la preparación al horno precalentado a 180 grados durante unos minutos para lograr una cocción uniforme y perfecta.

Juli Poggio mostró el resultado del papillot de pescado con escamas de papa

El resultado final superó todas las expectativas y deja a la vista un plato colorido, sofisticado y listo para la degustación. En el tramo final del video compartidos en las redes sociales, Juli realizó el ansiado unboxing de su plato, retiró las ramas de tomillo y decoró con perejil fresco para coronar su obra maestra culinaria. "Este fue el resultado, comenten del uno al 10 cuánta fe me tienen, ¡posdata: estaba riquísimo!", concluyó Juli Poggio, lista para triunfar en el reality de cocina.