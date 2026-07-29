Si algo representa a la actriz, bailarina e influencer Julieta Poggio es su determinación. El ir por lo que desea tras una vida dedicada a la formación. Y en medio de un presente en el que destaca no sólo por su evolución artística, la talentosa bailarina y comunicadora, futura host digital de "Popstars" —el regreso más esperado de Telefe este año—, repasó con Marcelo Polino (conductor de CARAS GLAM, ciclo íntimo emitido por CARAS TV) su recorrido hasta la fecha.

Juli Poggio en Caras Glam.

Julieta Poggio será host de Popstars y revela todos los detalles

Dueña de una independencia ganada, la ex "Gran Hermano", que vive con su gata, compartió con orgullo su mayor y más grande adquisición. "Compré mi departamento de pozo y cuando apenas me lo dieron, remodelé todo. Hay mucho rosa y le puse mi impronta", contó quien, en un pantallazo de su camino de hormiga, marcado por castings y escuelas de arte, abraza la ruta transitada con amor.

"Hice series y pelis de chiquita. No me llegó todo tan rápidamente. Esto lo trabajé toda mi vida. Hoy tengo muy buena relación con la gente del medio y la educación es algo que también te hace perdurar", dice la hermana de "Lolo" Poggio, también figura del reality que la elevó a su pico de popularidad.

Juli Poggio visitó a Marcelo Polino en CARAS TV.

"Lo que viví en Gran Hermano me cambió la cabeza. Estuve 5 meses y 10 días y de eso ya pasaron 4 años. ¡Pensar que nosotros vivimos el Mundial ahí adentro! Miro para atrás y me veo muy chiquita. Me veo literal como mi hermanita menor. Y digo: ¡Wow, cuánto crecí, cuánto aprendí! Yo entré y fui yo, muy inocente y natural; viviendo una vida de vacaciones. Iba a la pileta, me maquillaba y mi única preocupación era nominar. Siento que hoy no lo viviría de la misma manera", confiesa con una madurez al tacto y sin dejar pasar la relación —en su momento amorosa— con el ganador de su edición, Marcos Ginocchio.

"Tenemos un vínculo único. En la Casa siempre fuimos amigos. Es una persona muy reservada y muy tranquila. Es una hermandad muy fuerte la que se arma cuando estás ahí adentro", sostiene la joven comunicadora y figura de Telefe.

La ex Gran Hermano reflexionó sobre el desafío de convertirse en la host digital de Popstars.

Amante de las tablas más que de cualquier otra cosa, sostiene que el teatro es siempre su mejor plan. "Lo que más me gusta es la conexión con la gente y la cercanía. ¡Me gusta más que la tele! Piso el escenario y me genera algo muy fuerte. Para mí no tiene comparación".

Y respecto a "Popstars", su nuevo desafío en puerta pero detrás de cámara, la futura host digital junto a "La Reini", admite: "Adoro el formato porque es de donde salieron las Bandana. Me parece muy divertido estar en el detrás de escena porque aparte te ven a vos que también saliste de un casting y llegaste a donde llegaste".

Juli Poggio

El amor también ocupa un protagonismo nato en su vida agitada y, luego de dos años en pareja con Fabrizio Maida, con una relación públicamente abierta, aclara: "No es poliamor, es un código nuestro".

Y a modo de balance, la actriz multifacética y siempre carismática, que ya grabó una serie vertical y apuesta a seguir reinventándose, subraya: "Trabajo desde muy chica y sé que un día podés estar arriba y otro abajo. Muscari me dio mi primera gran oportunidad cuando salí de la casa. Y si uno se esfuerza, trabaja y es buen compañero es una carrera larga".

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL