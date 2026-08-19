Tres looks de Juli Poggio en la nieve que confirman que la clave está en los accesorios 

Juli Poggio volvió a cautivar a sus seguidores con un álbum de fotos que muestra sus mejores looks invernales. Desde el Sur del país, la artista confirmó que la clave está en los accesorios, ya que le aportaron personalidad, estilo y un toque trendy a sus propuestas.

Juli Poggio elevó sus looks de nieve con accesorios fashionistas

Juli Poggio viajó a Bariloche para disfrutar de unos días de vacaciones rodeada de nieve y, como era de esperarse, convirtió cada salida en una oportunidad para desplegar su estilo. La bailarina compartió en sus redes sociales una serie de postales desde la Patagonia y dejó en claro que, a la hora de armar un outfit invernal, la clave está en los accesorios.

“Qué lindo mi país y los looks de invierno”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores. En cada una de sus propuestas, Juli Poggio apostó por prendas funcionales para hacerle frente a las bajas temperaturas, pero fue un paso más allá al sumar complementos fashionistas capaces de transformar por completo cada estilismo.

Juli Poggio

En uno de sus looks, Juli Poggio eligió un mono corto de color chocolate, que combinó con un impactante abrigo de piel sintética en tonos beige y negro. El detalle que terminó de darle personalidad al conjunto fue un gorro de piel en color beige, un accesorio que además de aportar abrigo se convirtió en el gran protagonista del outfit. La elección demuestra una de las claves del invierno: sumar textura y volumen a través de los complementos.

Juli Poggio

Para disfrutar de la nieve, Juli Poggio también apostó por un mono blanco de esquí, de silueta entallada y estética minimalista. Lejos de dejar que el conjunto quedara demasiado clásico, la joven incorporó orejeras rosas de inspiración furry, anteojos de esquí y detalles de color, logrando un resultado más lúdico y femenino. El pequeño detalle de Hello Kitty en la prenda reforzó esa estética divertida que suele caracterizar sus looks.

Por otro lado, Juli Poggio lució un mono de nieve rojo, de espíritu sporty, que llevó acompañado por un cinturón negro con una hebilla plateada, guantes negros, gafas y una vincha XL con círculos metálicos. El estilismo mezcla funcionalidad y tendencia. Además, demuestra cómo una serie de accesorios protagonistas pueden darle una identidad completamente diferente a una prenda técnica.

Juli Poggio

La particular combinación de accesorios que eligió Juli Poggio para su look náutico

Pero si hubo un look que llevó la idea de los accesorios al extremo, fue el conjunto blanco que eligió para disfrutar del paisaje patagónico. Juli Poggio combinó un outfit invernal total white con guantes a tono y un llamativo gorro estilo capitán, que le aportó un aire náutico y fashionista. Las gafas de sol completaron la propuesta y sumaron ese toque de glamour que convierte un look pensado para el frío en una verdadera declaración de estilismo.

Juli Poggio

Los looks de Juli Poggio reflejan una tendencia que gana cada vez más fuerza: los accesorios dejaron de ser un detalle secundario para convertirse en el punto de partida de un outfit. En especial durante el invierno, cuando las prendas de abrigo suelen tener diseños similares, un gorro, unas gafas, una bufanda, unos guantes llamativos o un cinturón pueden marcar la diferencia.

La fórmula que eligió Juli Poggio combina prendas térmicas, texturas llamativas y complementos statement, es decir, complementos capaces de captar todas las miradas. De esta manera, los looks de Juli Poggio en la nieve confirman que la clave está en los accesorios. Asimismo, demuestra que vestirse para el frío no significa resignar estilo.