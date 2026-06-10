Juli Poggio mostró el momento en el que tuvo un accidente con su gato: el video

Juli Poggio compartió en sus redes sociales un divertido momento protagonizado por su gata Chimuela. Hace dos meses, la artista adoptó a la felina, que desde entonces fue protagonista de varias publicaciones. En un reciente video, la mascota interrumpió una sesión de grabación de la actriz y todo terminó en un inesperado accidente.

El incidente que Juli Poggio vivió con su mascota

Desde su adopción, Chimuela se convirtió en protagonista absoluta de las redes sociales de Juli Poggio, conquistando a sus seguidores con su carácter vivaz y travieso. La gata generó una conexión especial con la audiencia, quienes disfrutan de sus aventuras y momentos cotidianos compartidos por la influencer.

Juli Poggio con su gata Chimuela

Recientemente, la finalista de Gran Hermano 2022 compartió en sus historias de Instagram, un video del incidente que vivió con su mascota. La actriz mostró el momento exacto del imprevisto que alteró momentáneamente su rutina, generando preocupación pero también risas entre sus seguidores.

Juli Poggio

Todo ocurrió cuando la influencer estaba grabando un video con un look deportivo azul, como acostumbra a hacer con sus outfits. Sin embargo, la grabación se vio interrumpida de forma inesperada cuando Chimuela apareció de repente en escena y saltó a la pierna de su dueña. "Buen día. Chimu cada vez que prendo la cámara", explicó la artista antes de compartir la filmación que se difundió en su cuenta de Instagram.

Juli Poggio con su gata Chimuela

En el video se puede observar cómo la gata saltó de repente sobre la pierna de Poggio sin previo aviso, lo que provocó una reacción inmediata en la influencer. La sorpresa fue evidente en su rostro y en sus palabras, ya que exclamó: "¡Ay, Chimu!", mientras trataba de ver si su mascota le había causado alguna herida. La espontaneidad del salto tomó por sorpresa a la artista, generando un momento divertido en redes sociales.

La filmación concluyó con un pequeño gesto de dolor por parte de Juli Poggio, quien soltó un "Auch", dejando en evidencia que el impacto le había causado alguna molestia. Este clip se difundió rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. La publicación no solo evidenció la energía inagotable de Chimuela, sino también la paciencia y buen humor de Julieta ante las travesuras de su mascota.