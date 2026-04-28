Juli Poggio y Marta Fort, la nueva generación de celebridades brilló en la Gala de CARAS

Juli Poggio y Marta Fort asistieron a la Gala de CARAS por sus 33 años en el Palacio Reconquista. Las artistas, que representan la nueva generación en el mundo del espectáculo, lograron ser el centro de atención en una noche que reunió figuras estelares, glamour y tendencias.

Transparencias y diseños osados: así fueron los looks de Juli Poggio y Marta Fort para la Gala de CARAS

La Gala de CARAS por su 33° aniversario reunió a las figuras más destacadas del espectáculo y, como era de esperarse, la moda fue una de las grandes protagonistas de la noche. En este contexto, Juli Poggio y Marta Fort lograron destacarse con estilismos impactantes que no pasaron desapercibidos y marcaron tendencia.

Juli Poggio (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Por un lado, Juli Poggio apostó por un vestido negro de estética sensual y audaz, una elección que reafirma su estilo joven y arriesgado. La prenda, confeccionada en un tejido translúcido, jugó con las transparencias de manera estratégica, dejando ver una silueta marcada y femenina. El diseño de Lucas Mata Atelier contaba con un escote halter que realzaba la parte superior, mientras que los drapeados y cruces en la tela aportaban textura y dinamismo al conjunto.

Juli Poggio (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Este tipo de vestidos, que combinan transparencias con estructuras ajustadas, se posiciona como una de las grandes tendencias en alfombras rojas, ya que logran un equilibrio entre sensualidad y sofisticación. Además, Juli Poggio completó el look con un beauty look acertado: cabello recogido con efecto wet y maquillaje en tonos neutros, dejando que la pieza sea la verdadera protagonista. El resultado fue un estilismo moderno, alineado con las últimas corrientes internacionales y con su propia estética jugada.

Juli Poggio (Crédito: Leandro Ezequiel Ramírez)

Por su parte, Marta Fort optó por una propuesta completamente distinta, pero igual de impresionante. La joven eligió un vestido blanco de encaje con detalles cut out, una tendencia que sigue ganando terreno en eventos de gala. El diseño, de silueta ajustada, combinaba transparencias sutiles con bordados que recorrían toda la pieza, creando un efecto elegante y romántico.

Marta Fort (Crédito: Nicolas Luis Dolotowicz Peini)

El detalle más llamativo del look fue el escote con recortes geométricos en la zona del torso, que aportaron un toque contemporáneo y sexy sin perder sofisticación. A su vez, las mangas largas de encaje sumaron equilibrio y reforzaron el aire refinado del outfit. La espalda semidescubierta también llamó la atención, aportando más sensualidad y originalidad al vestido.

Marta Fort (Crédito: Nicolas Luis Dolotowicz Peini)

En cuanto al estilismo, Marta Fort llevó el cabello suelto con raya al costado y un maquillaje en tonos cálidos que resaltó su mirada, logrando un look armonioso y elegante. Además, el ítem de alta costura con detalles modernos permitió que mostrara su figura como así también su personalidad segura y sofisticada.

Marta Fort (Crédito: Nicolas Luis Dolotowicz Peini)

Black and white: los diseños en tendencia que lucieron Juli Poggio y Marta Fort en la Gala de CARAS

Si bien las elecciones de Juli Poggio y Marta Fort fueron opuestas en cuanto a paleta de colores, es decir negro y blanco, ambas coincidieron en apostar por tendencias claves de la temporada: transparencias, encaje y recortes estratégicos. Dos estilos diferentes, pero con un mismo objetivo: destacarse y dejar huella en un evento de gala.

Juli Poggio y Marta Fort en la Gala de CARAS

Otro elemento que se destacó en sus diseños fue el uso de texturas protagonistas. Mientras Juli Poggio optó por géneros livianos y translúcidos, Marta Fort eligió el encaje, un material que nunca pasa de moda pero que, reinterpretado con cortes actuales, logra un aire renovado.

De esta manera, Juli Poggio y Marta Fort fueron parte de la nueva generación que brilló en la Gala de CARAS. Asimismo, confirmaron su lugar como referentes de moda, demostrando que la alfombra roja es el escenario ideal para experimentar, jugar con las tendencias y expresar sus estilos bien marcados.