El nuevo proyecto de Momo Weich: “Jardinero de alto riesgo”

Jerónimo “Momo” Weich se encuentra desarrollando un nuevo proyecto vinculado al cuidado ambiental, en el que combina su amor por la naturaleza y conocimiento técnico para intervenir en jardines. Su propuesta lo llevó a trabajar en San Javier junto a su equipo, mientras continúa ampliando su perfil emprendedor con iniciativas que reflejan su vínculo con la naturaleza. La experiencia adquirida en proyectos anteriores le permite abordar esta etapa con una mirada integral, donde cada acción se conecta con su estilo de vida.

Momo Weich sorprendió a todos con un nuevo proyecto que lo vincula con la naturaleza

Momo Weich sorprendió, en las últimas horas, con un emprendimiento que refleja su vínculo con la naturaleza y el manejo ambiental. En la zona de San Javier, Córdoba, mostró cómo junto a su equipo realiza tareas de control de especies exóticas de vegetación. La propuesta consiste en intervenir el monte para retirar pinos, crataegus y siempreverdes, triturar la biomasa y acomodarla siguiendo las pendientes del terreno. Según explicó: “Triturarlo, bajarlo, acomodarlo, para que vaya frenando las lluvias, vaya generando más suelo”.

Momo Weich

En los videos que compartió en sus redes sociales, se lo pudo ver explicando que el objetivo central es devolver protagonismo a la flora autóctona y favorecer beneficios ecosistémicos, aprovechando el agua y evitando la erosión. En sus publicaciones, el hijo de Julián Weich destacó la exigencia física que demanda y lo definió como una labor que requiere compromiso y esfuerzo. “Por más jardineros de alto riesgo... Todos pinchados nos vamos, pero contentos porque sabemos que le hacemos bien al monte y a todo el ecosistema”, expresó.

Por otro lado, la iniciativa de Momo Weich también pone en valor la participación de los propietarios locales que deciden apostar por este tipo de intervenciones. “Estamos en San Javier, en La Constancia, y bueno, es una clienta que se animó a contratarnos para hacer esto. Creo que es fundamental la gente que tenga la posibilidad de animarse a contratar gente para hacer control de exóticas”, contó en su Instagram. De esta manera, dejó entrever cómo empieza a crecer su propuesta.

El trabajo al aire libre que lleva adelante se enmarca en su estilo de vida, vinculado desde hace años a la bioconstrucción y a proyectos sustentables. La idea de “jardinero de alto riesgo” surge como una forma de profesionalizar tareas que requieren conocimiento técnico y esfuerzo físico, pero que al mismo tiempo buscan preservar el equilibrio natural. Con esta faceta, amplía su perfil como emprendedor y refuerza su compromiso con la conservación.

El presente de Momo Weich: Un estilo de vida que combina naturaleza y emprendimiento

Además de este nuevo proyecto, Momo Weich ya desarrolló otro negocio que se relaciona directamente con su forma de vida. Se trata de una propuesta que combina la bioconstrucción con el diseño de espacios sustentables, donde la elección de materiales y técnicas busca reducir el impacto ambiental. Este emprendimiento le permitió consolidar una identidad ligada al respeto por la naturaleza y a la creación de alternativas que promueven un estilo de vida consciente.

El nuevo proyecto de Momo Weich

Las experiencias previas le dieron al hijo del conductor herramientas para abordar con mayor solidez el trabajo actual en San Javier. La integración de conocimientos sobre materiales, suelos y ecosistemas se refleja en la manera en que organiza las tareas de control de especies exóticas. Así, cada proyecto se convierte en una oportunidad para seguir explorando nuevas formas de cuidado por el medio ambiente.

El trabajo que Momo Weich desarrolla en Córdoba se enmarca dentro de un enfoque integral de conservación, donde cada trabajo busca favorecer la regeneración natural del terreno. Su metodología contempla la disposición del suelo siguiendo la forma del terreno, lo que permite reducir la erosión y mejorar la absorción de humedad. De esta manera, el proyecto se convierte en una práctica que combina conocimiento técnico con acciones concretas.

Momo Weich

Momo Weich se encuentra en una etapa donde sus proyectos se integran con un estilo de vida ligado al cuidado ambiental y la bioconstrucción. La propuesta que desarrolla en San Javier se suma a experiencias previas en las que ya había trabajado con materiales sustentables y espacios diseñados para favorecer la conexión con lo natural. Cada iniciativa que emprende se articula con la idea de generar prácticas que respeten el entorno y que promuevan la recuperación de la naturaleza.

VDV