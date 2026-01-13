La drástica decisión que tomó Mauricio Macri tras su separación de Juliana Awada

La confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada sacudió el escenario político y mediático, no solo por tratarse de una de las parejas más visibles de los últimos años, sino también por el modo en que eligieron manejar el final de su relación. Tras más de 15 años juntos, el anuncio llegó de manera cuidada y consensuada, pero abrió la puerta a nuevos detalles sobre cómo atraviesan este proceso puertas adentro.

Fue Ángel de Brito quien reveló información clave sobre el presente de Mauricio Macri y Juliana Awada luego del comunicado que la ex primera dama compartió en sus redes sociales. Según explicó el conductor, la ruptura no fue impulsiva ni reciente, sino el resultado de un desgaste prolongado. “Hace un año comenzó la crisis. En enero del año pasado, Juliana y Mauricio empezaron a hablar de su separación”, aseguró.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la decisión que tomó Mauricio Macri apenas se oficializó la separación. De acuerdo con Ángel De Brito, el expresidente viajó a Europa antes incluso de que se hiciera público el anuncio y eligió un perfil de absoluto hermetismo: “Mauricio viajó a Europa antes del anuncio. Nadie sabe con quién y se va a quedar allá por 10 o 15 días. Apagó el teléfono”, contó el periodista en su programa de streaming.

El conductor también remarcó que el anuncio del fin del matrimonio fue completamente acordado: “El anuncio de la separación fue acordado, no se sorprendieron ni ellos ni nadie de su entorno más íntimo”, explicó, reforzando la idea de que todo respondió a una estrategia cuidadosamente planificada.

El silencio absoluto de Juliana Awada

Mientras Mauricio Macri decidió irse del país, Juliana Awada tomó un camino opuesto. Según la información revelada, la ex primera dama se quedó en la Argentina, instalada en la casa que comparten en Cumelén, en la Patagonia: “Se quedó en la casa de Cumelén y va a permanecer ahí por tiempo indefinido”, detalló Ángel De Brito.

En cuanto a la relación con la prensa, la postura de ambos es tajante: “Ninguno quiere hacer declaraciones y todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto”, sentenció el periodista. Así, lejos de escándalos y declaraciones cruzadas, Mauricio Macri y Juliana Awada atraviesan su separación con distancia física, silencio público y decisiones firmes que marcan el cierre definitivo de una etapa.