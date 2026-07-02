Si hay una influencia en la moda, que lo marca a través de su autenticidad y un estilo que impuso con el paso de los años y su rol dentro de la industria fashionista, ella es Juliana Awada. Su belleza elegante y sus atuendos muy ligados al estilo europeo la llevaron a construir una fuerte carrera en la industria y a volverse la inspiración de muchas mujeres que apuntan a tener un gusto similar. En las últimas horas, marcó tendencia con el jean ideal para mujeres +50, y lo sumó a la lista de diseños que se volvieron sus favoritos en esta temporada de invierno.

Juliana Awada marca tendencia con el jean ideal para mujeres +50

El barrel jean: el pantalón ideal para mujeres +50 impuesto por Juliana Awada

Juliana Awada sabe que sus looks generan debates y miradas de los expertos y sus seguidores. Por eso, busca mantenerse auténtica en todo momento, encontrando la manera de fusionar prensas simples con proporciones equilibradas y tonalidades que le permitan llevar la neutralidad clásica de la moda europea. Sus postales en eventos nocturnos o en salidas con amigos se vuelven furor y marcan los ideales para todos los interesados en seguir su estilo. Sin embargo, en las últimas horas, se sumó a una tendencia que está siendo vista como el reemplazo definitivo del denim tradicional de las últimas décadas: el barrel jean.

Fiel a su estilo, Juliana construyó un outfit minimalista, sofisticado y con ese aire effortless que caracteriza cada una de sus apariciones, y le brindó ese toque canchero con los pantalones ideales para mujeres +50. Para el mismo, optó por un blazer negro llevado sobre los hombros y una musculosa del mismo color, de escote redondo, que le permitió mantener el protagonismo a la parte inferior. Combinado con unas sandalias de taco aguja, lució unos barrel jeans en denim celeste lavado, característicos por tener un ajuste ceñido en la cintura, una silueta ancha y ovalada en los muslos y rodillas, y un leve estrechamiento en los tobillos. Estos se sumaron a la lista de favoritos de Awada, y a una prenda clásica que puede sumarse en el estilo effortless de siempre.

El barrel jean: el pantalón ideal para mujeres +50 impuesto por Juliana Awada

Juliana Awada: diferentes tendencias y un mismo estilo

Juliana Awada logra elevar su estilismo porque basa su imagen en el estilo personal por encima de las tendencias. Firmemente anclada en el minimalismo chic y el effortless, la coherencia de sus conjuntos se sostiene mediante una paleta de colores neutros y tierra, y las terceras prendas estructuradas, complementando los pantalones holgados con blazers y trenchs oversize de excelente caída que aportan líneas limpias y sofisticación inmediata.

No importa si los jeans que elige son skinny, barrel, wide leg o rectos. Su éxito radica en la combinación de materiales nobles y texturas ricas, bajo un estricto juego de volúmenes y proporciones equilibradas, donde compensa el diseño del pantalón definiendo las líneas superiores o entallando sutilmente la silueta para mantener siempre una figura estilizada y armónica.

Juliana Awada: diferentes tendencias y un mismo estilo

Es por eso que, en las últimas horas, se llevó los halagos de los expertos de la moda y sus seguidores, al imponer el jean ideal para mujeres +50. El barrel jean, con diseño fresco y que brinda movimiento, se sumó a los pantalones elegidos por Juliana Awada para mantener su estilo elegante, europeo y minimalista, incluso en salidas con seres queridos.

A.E