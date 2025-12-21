Las últimas imágenes que publicó Christian Petersen apenas días antes de su descompensación: “Para ser feliz has de amar de verdad”

El jueves pasado, se conoció la noticia de que Christian Petersen había sufrido una descompensación durante una excursión en Neuquén y se encontraba internado en terapia intensiva. Una situación que causó tanta sorpresa como preocupación y que generó todo tipo de reacciones, además de cierta polémica por informaciones que trascendieron el ámbito oficial. Apenas algunos días antes de ese episodio, el chef había compartido algunas imágenes muy significativas.

Las postales que compartió Christian Petersen, días antes de su internación

La llegada de Christian Petersen a Neuquén no fue casualidad. El chef y su esposa, Sofía Zelaschi, habían emprendido este viaje como algo más grande, que formaba parte de un cambio de vida y su presencia en el sur argentino no era más que una parada planeada de su recorrido.

Christian Petersen ya había visitado Neuquén el pasado octubre.

Todo ese camino, estaba siendo documentado a través de sus redes sociales. El Chef es bastante activo en su cuenta de Instagram, con publicaciones casi diarias. Si bien en muchos casos se encarga de compartir situaciones vinculadas a su trabajo, a veces deja ver un poco de su vida privada, con mensajes a su esposa, postales de sus vacaciones y diferentes momentos que exceden su rol profesional.

El 2 y 3 de diciembre pasado, fueron un ejemplo de esto último. Christian Petersen compartió dos publicaciones que, aunque en cierta parte escondían una publicidad, también dejaban ver el viaje que había emprendido con su esposa, Sofía Zelaschi, a Brasil.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi.

La primera de las publicaciones, Petersen compartía un carrete de fotografías que tenía a su esposa como principal protagonista. En las imágenes se los podía ver juntos, pero también captaba la figura de ella a través de sus propios ojos, con fotos caseras y espontáneas. “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribía, algo que encontraba la respuesta de Sofía, que comentaba “Te amo mi vida”, junto a un corazón verde.

La foto que encabeza las palabras de Christian Petersen a su esposa.

El segundo de los post fue un video. En parte contenía una publicidad de una reconocía yerba, pero también servía como bitácora del viaje de la pareja por Brasil, más precisamente por Santa Catarina. “El sur de Brasil es maravilloso, su cocina llena de sabor, muy fresca y con mucho color … Muchos chefs de Brasil son muy inspiradores, como la chef @danidamasceno”, agregaba, en un material lleno de postales de todo tipo.

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

Aunque se mantiene un hermetismo importante, según trascendió por decisión de la familia, la importancia del caso y de la figura de Christian Petersen hicieron que desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes se emitiera un parte médico oficial para terminar con las especulaciones. "El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", explicaron.