Julieta Prandi salió en defensa de Cinthia Fernández tras enterarse del reclamo de la cuota alimentaria para sus hijas

"La banco fuerte porque me siento muy identificada", la conductora de “Es por Ahí” (América TV) salió en defensa de Cinthia Fernández, tras su eterno reclamo judicial por la cuota alimentaria correspondiente a las tres hijas que tiene en común con Matías Defederico.

Es que para Julieta Prandi, no es simplemente una cuestión de sororidad sino que además es una experiencia que la toca de cerca, teniendo en cuenta que ella también se encuentra actualmente envuelta en un proceso judicial con su ex marido, Claudio Contardi.

Cinthia y sus hijas Francesca, Bella y Charis

Además agregó: "Me sale porque escucho 50.000 pesos, que es una miseria, y me río de mí misma", suma que al parecer el ex futbolista pasa en concepto de alimentos por mes, para sus hijas Francesca (6), Bella y Charis (7), las mellizas.

Para finalizar, Prandi relató al aire que si bien tiene una cuota provisoria por $100.000, el padre de sus hijos transfiere y cuando desea, no más de $20.000.

Es por esto que la artista, Cinthia Fernández, seguirá reclamando ante la justicia, ya que sus hijas reciben cuatro veces menos de la cuota estipulada por el juez.