Katja Martínez se despidió de Nueva York y regresa a la Argentina después de 3 años

Después de más de tres años viviendo en una de las ciudades más intensas del mundo, Katja Martínez anunció su despedida de Nueva York y su regreso definitivo a la Argentina. La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, nostalgia y gratitud, que rápidamente conmovió a sus seguidores.

“Goodbye New York, gracias por ser nuestro hogar en estos años. Te voy a extrañar todos los días”, escribió Katja en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes que resumen su vida en la Gran Manzana junto a su esposo, el empresario Mateos Vartparonian, y sus hijas, Helena y Amalia María.

Una despedida cargada de recuerdos

El posteo incluyó postales familiares de estos más de tres años y medio en Manhattan: caminatas por Central Park, viajes en subway, tardes de nieve, desayunos con bagels y escenas cotidianas que reflejan la adaptación de la familia a la vida neoyorquina. Momentos simples, pero profundamente significativos, que marcaron una etapa clave en la vida personal y profesional de la actriz.

Además, Katja Martínez acompañó su despedida con una célebre carta de amor a Nueva York escrita por Dorothy Parker, reforzando ese vínculo emocional tan especial que muchos desarrollan con la ciudad que nunca duerme.

El comienzo de una nueva vida en Nueva York

Fue en julio de 2022 cuando Katja Martínez anunció que dejaba la Argentina para instalarse en Estados Unidos junto a su pareja y su hija Helena. En ese entonces, Amalia María aún no había nacido. La actriz compartió la partida con un mensaje lleno de entusiasmo y emoción, rodeada de amigos y familiares que la despidieron en una fiesta íntima antes del viaje.

Desde entonces, sus redes sociales se convirtieron en una ventana a su nueva vida: la maternidad, la convivencia familiar, el choque cultural y también las visitas frecuentes a la Argentina, donde siempre mantuvo intactos sus lazos afectivos.

Ahora, tras más de tres años, la familia decidió volver definitivamente al país. La confirmación llegó cuando Katja publicó un video caminando por la Ciudad de Buenos Aires junto a sus dos hijas, una señal clara de que el regreso ya es un hecho. Aunque la despedida de Nueva York fue emotiva, el mensaje deja en claro que la decisión no estuvo marcada por el desencanto, sino por el cierre natural de una etapa intensa y transformadora.

Lejos de cualquier polémica, la vuelta de Katja Martínez a la Argentina se vive como un regreso al origen, a los afectos y a una vida más cercana a los suyos. Nueva York queda atrás como una experiencia inolvidable, llena de aprendizaje, movimiento y emoción constante.

Porque, como escribió Dorothy Parker —y como parece sentir hoy Katja Martínez—, uno nunca se acostumbra del todo a Nueva York. Pero a veces, volver a casa también es una forma de seguir adelante.

