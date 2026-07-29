Ya en la tarjeta de invitación los novios delataban el acontecimiento que se avecinaba. Tanto el empresario y cineasta Sebastián Gonella como su novia de ascendencia griega, la modelo Caterina Stefanides, convocaban a la isla de Salamina, en el mar Egeo, para vivir tres jornadas de pura fantasía, diversión y placer.

Sebastián Gonella y Caterina Stefanides se casaron en Grecia.

La boda de Sebastián Gonella y Caterina Stefanides con rituales griegos

"Sebastián y Caterina solicitan el placer de los dioses y su compañía para celebrar su matrimonio", decía el convite destinado a unas setenta personas que viajaron desde Buenos Aires y otras partes del mundo.

Todo comenzó con una recorrida por la Acrópolis de Atenas y un almuerzo de bienvenida en el tradicional barrio de Plaka. Después hubo un día entero de barco y playa privada por el mar Egeo, y el festejo culminó al tercer día con la soñada boda en Salamina, frente al mar y en pleno atardecer.

La novia, con un diseño de la argentina Alicia Varela, dio el “sí quiero” frente al mar y en pleno atardecer.

De ninguna manera podía faltar el tradicional ritual griego de romper los platos, que simboliza la liberación de las malas energías y el comienzo de una nueva etapa, mientras se baila el Sirtaki, la popular danza inmortalizada en la película Zorba el griego.

"Gracias por ser parte de esta aventura, estamos felices de celebrar el amor, la vida y Grecia con ustedes", comunicaron a dúo los recién casados.

La boda comenzó en la Acrópolis de Atenas y terminó con el casamiento en Salamina.

Así fue la boda de Sebastián Gonella y Caterina Stefanides.

Entre los invitados estuvieron el ambientador Hasssen Balut junto a su mujer, Ciara; el productor audiovisual Beltrán Zuberbühler; la florista Camila Gasssiebayle; la empresaria textil Noel Romero, dueña de la marca AY Not Dead; el periodista Guillermo Noailles; el PR Marcelo Meca junto a Martín Alzaga Unzué, íntimos del novio; el fotógrafo norteamericano Morgan Miller y la expresidenta de la Asociación de Amigos del Museo Eduardo Sívori, Yvelise Grimaldi, madre del novio.

En la boda hubo varios invitados de New York y Milán, donde los novios suelen residir.

También asistió desde los Emiratos Árabes Unidos uno de los hijos de Ahmed Al Suwaidi (89), exministro de Asuntos Exteriores del país árabe.

La novia, que tiene su base como modelo en Italia, lució un diseño de Alicia Varela.

Fotos: Juan Manuel Roggia.