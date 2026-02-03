La China Suárez se sometió a una intervención en su rostro, mostró el resultado y explicó por qué lo hizo

Tras competir con Wanda Nara en materia de rating en la pantalla chica, la China Suárez se las ingenió para volver a estar en el centro de la escena. En esta oportunidad, la artista presumió su nuevo retoque estético desde una exclusiva clínica de Estambul y se mostró feliz con el resultado.

El procedimiento estético con el que la China Suárez potenció su belleza

La China Suárez volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir imágenes de un tratamiento estético facial al que se sometió durante su estadía en Turquía, donde se encuentra viviendo junto a su pareja Mauro Icardi. Lejos de los looks y producciones habituales, la actriz mostró el paso a paso de una intervención conocida como lifting sin cirugía, una alternativa cada vez más elegida para mejorar la calidad de la piel sin recurrir al quirófano.

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez dejó ver distintos momentos del procedimiento, que combina tecnología de última generación para estimular la renovación de la piel y aporta muchos beneficios. "Es un tratamiento profundo que combina microneeding + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo", escribió la joven en su red social.

La China Suárez

Los increíbles beneficios del tratamiento sin cirugía que se hizo la China Suárez en Turquía

Su mensaje estuvo acompañado de un collage compuesto por imágenes donde se la observa recostada mientras le colocan distintas inyecciones con este producto innovador. El resultado fue un rostro visiblemente enrojecido, una reacción habitual porque se trabaja sobre las capas internas de la piel.

Según se puede apreciar, este lifting sin cirugía tiene como objetivo reafirmar, suavizar e iluminar el rostro. Así mismo lo explicó la cantante en su publicación: "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Borra cicatrices de acné y arrugas profundas". En este sentido, contó que también es ideal para "eliminar pequeñas cúmulos de grasa y obligar a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente".

Ya fuera del consultorio, la China Suárez se dejó ver con un gorro tejido en color gris y un look relajado, compuesto por top blanco y denim, dejando su rostro al natural y sin maquillaje. A pesar de la rojez propia del post tratamiento, su piel lucía tensa y con los rasgos definidos, especialmente en la zona de la mandíbula y los pómulos. Además, se aprecia una textura uniforme y un brillo intenso que no pasaron inadvertido.

La China Suárez

Este tipo de procedimientos prometen resultados progresivos y es una tendencia entre celebridades que buscan mejorar el aspecto de la piel de manera menos invasiva. Como era de esperarse, el posteo no tardó en generar repercusiones entre los usuarios. Así, entre paseos y momentos compartidos con Mauro Icardi en Turquía, la modelo sumó un nuevo capítulo beauty a su estadía y no dudó en contar los detalles.

En resumen, la China Suárez se sometió a una intervención en su rostro, mostró el resultado en las redes y explicó que lo hizo porque apuesta a la naturalidad y a las nuevas tendencias en tratamientos faciales con increíbles e inmediatos resultados.