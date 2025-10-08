Tras las críticas por su viaje a Madrid, Mauro Icardi mostró el lujoso avión privado que usan con la China Suárez

Mauro Icardi regresó a Estambul después de haber pasado unas mini vacaciones en Madrid con la China Suárez. Sin embargo, en las últimas horas el futbolista volvió a ser noticia por las fuertes críticas que recibió por parte de los hinchas del Galatasaray a raíz del viaje que hizo a la capital española.

A pesar de los comentarios negativos que recibió a través de sus redes sociales, el deportista decidió mostrar cómo es por dentro el avión privado que usa junto a la actriz para recorrer Europa.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Estambul después de pasar unos días en Madrid. En esta ocasión, antes de regresar a casa, el futbolista del Galatasaray compartió con sus seguidores un video en el que muestra cómo es el avión privado que usan con su pareja para viajar por Europa.

En el clip, que publicó en sus historias de Instagram, el futbolista se muestra sentado en una de las butacas del lujoso avión mientras es filmado por la exprotagonista de Casi Ángeles. Sobre el video, escribió: "Back Home", haciendo referencia al regreso a su casa en Estambul.

El interior del jet refleja el nivel de confort y estilo de vida que ambos llevan: cuenta con ocho asientos tapizados en cuero blanco y dos amplios sillones de tres cuerpos al mismo tono, ideales para descansar durante los vuelos.

La China Suárez y Mauro Icardi

En las imágenes también se distinguen detalles de decoración minimalista, iluminación cálida y una pequeña mesa central con bebidas. Sobre uno de los asientos, los seguidores no tardaron en notar las exclusivas carteras de la China Suárez, que completan la escena de lujo.

Tras la polémica por su viaje, Mauro Icardi retomará en las próximas horas los entrenamientos con el Galatasaray de cara al partido frente al Istanbul BB, que se disputará el próximo 18 de octubre. Lejos de los rumores, el delantero parece enfocado nuevamente en su carrera deportiva y en recuperar la confianza de los hinchas.