Revelaron las exigencias de la China Suárez para aceptar la entrevista con Moria Casán

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la entrevista que le concedió a Moria Casán en El Trece. Si bien durante la charla habló de su presente laboral, de su relación con Mauro Icardi y de sus proyectos personales, lo que terminó generando mayor impacto fue lo que ocurrió puertas adentro antes de salir al aire.

China Suárez, Mauro Icardi y Moria Casán

Las supuestas exigencias que habría puesto la China Suárez para aceptar la nota fueron reveladas en Intrusos y no pasaron desapercibidas. Según detallaron en el ciclo, la entrevista estuvo lejos de ser espontánea y habría estado cuidadosamente pautada, con reglas claras para los panelistas y sin margen para improvisaciones.

Una entrevista maquetada

Fue Paula Varela en Intrusos quien aportó los detalles más contundentes sobre el detrás de escena: “Pregunté en El Trece y me aseguraron que les dijeron a los panelistas que era una nota muy cortita, muy puntual y que le asignaron preguntas a cada uno, no había lugar a repregunta”, aseguró la periodista al aire.

La China Suárez

La panelista explicó que el formato habría sido impuesto desde la previa, con un esquema rígido que limitaba cualquier posibilidad de profundizar o incomodar a la actriz. Esta información fue respaldada por Adrián Pallares, quien sumó un dato clave: “Las preguntas fueron fiscalizadas para los panelistas”, afirmó, dejando en evidencia el nivel de control que habría tenido la entrevista.

Los temas que sí permitió la China Suárez

A pesar de las condiciones, la China Suárez respondió sobre varios aspectos de su vida personal. Habló de su deseo de volver a ser mamá, de cómo impactó en su rutina la mudanza vinculada a su hija con Nicolás Cabré y también se refirió a la actriz que le escribiría a Mauro Icardi.

La China Suárez

Además, uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando retomó el tema de los famosos “olores”, mencionados tiempo atrás por Wanda Nara, una referencia que volvió a captar la atención del público y de los medios. En definitiva, la entrevista con Moria Casán terminó siendo noticia no solo por las declaraciones de la China Suárez, sino también por las exigencias que habría impuesto para sentirse cómoda frente a cámara.