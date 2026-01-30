El detalle que confirmaría la reconciliación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Luego del "Guapagate" y el revuelo que se generó sobre las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Sicialini, trascendió que la actriz lo dejó. Sin embargo, ella optó por el silencio generando así más dudas sobre cómo se encuentra actualmente su vínculo con el actor. Ante este panorama, Moria Casán aprovechó para contar que habló con ella y dar detalles sobre su presente personal.

Cómo sigue la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Este viernes 30 de enero, Moria Casán contó en su programa de eltrece que en la noche del martes se realizó una exclusiva fiesta para celebrar el final del rodaje de su serie biopic. En este sentido, aseguró que hubo buen clima entre todos y que las actrices protagónicas estuvieron presentes en el evento, dejando de lado los diversos rumores que circularon sobre una supuesta mala relación entre Cecilia Roth y parte del equipo.

En este marco relajado y festivo, la diva aprovechó para compartir una charla extensa con Griselda Siciliani, una de las artistas que hará de ella en la ficción de Netflix. Durante la conversación, surgió el tema de la crisis que la protagonista de Envidiosa atravesó con Luciano Castro, luego de que él la engañara con Sara Borrell, una joven danesa que conoció en España cuando se encontraba haciendo temporada teatral. Así, la conductora tuvo de primera mano la palabra más buscada y por eso no dudó en dar a conocer cómo sigue el vínculo entre ellos.

Primero, aseguró que Griselda Siciliani se encuentra enfocada en las grabaciones de Felicidades, el film dirigido por el español Álex de la Iglesia, y en la crianza de su primogénita, fruto de su relación pasada con Adrián Suar. "Ella está trabajando mucho. Terminó esta serie y ahora está rodando una película. A full con eso y con su hija Margarita", contó en su ciclo A la mañana con Moria.

Luego, ante la insistencia de sus panelistas por saber si dejó o no a Luciano Castro tras serle infiel, confirmó que los artistas retomaron el diálogo y se trata de una relación a distancia. "Ella ahora está enfocada en su trabajo pero habla con Castro que ya volvió de Mar del Plata", expresó. Acerca de si están reconciliados oficialmente, contestó fiel a su estilo: "No sé, por el momento es una pausita. Verticalidad puede ser, horizontalidad no creo".

Por último, Moria Casán reveló cómo la vio a Griselda Siciliani lejos de los escándalos y las polémicas por su vida amorosa: "Ella está perfecta y regia". De esta manera, salió a la luz el detalle que confirmaría la reconciliación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La llamativa predicción de Pitty La Numeróloga sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Ella va a tener otro romance"

En medio de versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Pitty La Numeróloga sumó una mirada que no pasó inadvertida. Invitada al programa El Diario de Mariana (AméricaTV), la especialista en numerología analizó el vínculo y dejó una predicción que generó impacto.

Consultada por Marina Calabró sobre el estado de la pareja, Pitty fue directa: “La pareja gusta mucho, veo que gusta bastante, pero yo creo que esa pareja caduca”. Si bien aclaró que puede haber un nuevo acercamiento entre ellos, anticipó que el futuro no sería estable. “Yo creo que van a volver, pero después ella va a tener la posibilidad de otro romance, otra oportunidad por otro lado”, sostuvo.

Ante la consulta sobre si actualmente están juntos o separados, Pitty optó por una respuesta ambigua: “Por ahí están juntos, pero no tan cerca como antes”. Esa frase reforzó las especulaciones sobre un vínculo que, si bien no estaría terminado, atravesaría una etapa de enfriamiento emocional.