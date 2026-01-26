Griselda Siciliani: "Ahora quiero un hombre que haga terapia"

En una charla distendida y con mucho humor en Vuelta y media, el programa conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play, Griselda Siciliani volvió a hablar de los requisitos que, según ella, debería tener un hombre para conquistarla. La entrevista fue grabada hace algunas semanas, cuando todavía estaba en pareja con Luciano Castro, pero el intercambio giró en torno a una lista que la actriz había mencionado tiempo atrás y que ahora decidió actualizar con una condición clave: que haga terapia.

Todo comenzó cuando Wainraich recordó una antigua declaración de Siciliani sobre cómo debería ser su pareja ideal. Entre risas, fueron repasando los ítems: que sea padre, que tenga amigos —pero no solo los de la infancia— y que no sea solemne. “Hay algo de un entendimiento de la vida con alguien que es padre cuando no sos madre”, explicó ella, dejando en claro que no se trata de una exigencia caprichosa, sino de una afinidad vital que valora especialmente.

Griselda Siciliani y la lista que volvió a escena

El conductor siguió enumerando condiciones, y la actriz, entre carcajadas, se sorprendió de algunas de sus propias frases del pasado. “¿Por qué dije esas cosas?”, se preguntó en vivo al escuchar que había hablado de la importancia de que su pareja haya hecho nuevos amigos en la adultez. Para Griselda Siciliani, ese punto también tiene que ver con la capacidad de construir vínculos, de adaptarse y de no quedarse anclado en una sola etapa de la vida.

Tras aquella entrevista, Luciano Castro le escribió en tono de broma preguntándole si las condiciones que enumeraba eran para él.

Fue entonces cuando llegó el agregado que se volvió viral. “¿No dije que haga terapia? Porque para mí es fundamental”, lanzó, sin vueltas. Y pidió que lo sumaran a la lista. Más allá del tono liviano, el comentario dejó ver una postura clara: la actriz valora que su pareja tenga herramientas para trabajar sus emociones, revisar sus conductas y asumir procesos personales. No como un gesto de corrección, sino como parte de una forma de vivir los vínculos con mayor conciencia.

Griselda Siciliani, entre el humor y la honestidad afectiva

En ese mismo intercambio, Siciliani recordó que, cuando dio aquella entrevista original, Luciano Castro, con quien luego retomaría la relación, le escribió en tono de broma preguntándole si estaba hablando de él. “Era un ex en ese momento”, aclaró, y agregó entre risas: “Pero recordá que es un revival. Revival total”. La actriz remarcó que, al menos de su lado, no había conflicto ni reproches, y que todo formaba parte de un reencuentro vivido con naturalidad.

Lejos de la solemnidad, la charla dejó ver una faceta relajada y honesta de Griselda Siciliani, que no esquiva hablar de sus deseos ni de sus límites. Su forma de pensar las relaciones combina humor, experiencia y una mirada muy clara sobre lo que hoy considera importante. En tiempos donde las exigencias suelen leerse como imposiciones, ella las presenta como elecciones personales, construidas desde lo vivido.