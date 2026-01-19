Griselda Siciliani tajante por la polémica con Luciano Castro: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema”

Griselda Siciliani quedó en el centro de la escena luego de que trascendieron versiones sobre la separación con Luciano Castro. En medio de los rumores, la actriz fue abordada por la prensa y sorprendió con una reacción contundente que dejó poco margen para interpretaciones.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Durante una nota con Intrusos, Griselda Siciliani decidió marcar límites claros y sostener una posición que viene repitiendo desde hace años: no hablar de su intimidad. Lejos de confrontar, eligió el silencio como respuesta y se mantuvo firme incluso ante las preguntas más directas.

La contundente reacción de Griselda Siciliani

Desde el comienzo, Griselda Siciliani explicó los motivos de su decisión de mantenerse al margen: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar ‘sí’ y ‘no’, contestar las preguntas más escuetamente, pero quiero de verdad tomar una posición”, sentenció. Acto seguido, fue aún más clara: “No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema. Así que, si me disculpan, les mando un beso a todos, pero no quiero hablar”.

Al ser consultada directamente sobre una posible separación con Luciano Castro, Griselda Siciliani respondió sin rodeos: “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema”. Lejos de mostrarse molesta por las versiones, la actriz reafirmó su postura: “No me gustaría aclarar nada, nunca me gusta aclarar nada. Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, hay mucha gente a la que le gusta hablar de esto, a mí no”.

Los nuevos proyectos de Griselda Siciliani

Aunque evitó cualquier referencia a su vida personal, Griselda Siciliani se mostró abierta y entusiasmada al hablar de su presente laboral. La actriz confirmó que se encuentra transitando las instancias finales de la serie inspirada en la vida de Moria Casán, a quien interpreta: “Fue una experiencia increíble, una fiesta”, dijo emocionada, y contó que solo le resta una última jornada de grabación antes de despedirse del proyecto.

Griselda Siciliani como Moria Casán

Además, Griselda Siciliani adelantó uno de los anuncios más esperados: su participación en una nueva película junto a Adrián Suar, dirigida por Álex de la Iglesia. El rodaje comenzará en los próximos días y contará con un elenco destacado integrado por Diego Capusotto, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Martín Garabal y Mónica Raiola.