La cuestionada reacción de Cande Tinelli al momento que Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa

Lo que comenzó como rumores, terminó siendo una realidad: Marcelo Tinelli confirmó el final de su romance con Milett Figueroa. Tras haberlo comunicado oficialmente, el conductor contó cuál fue la reacción de Cande Tinelli, su hija mayor y con la que, al parecer no tenía buena relación con la bailarina peruana.

Narrado por el propio dirigente deportivo, su primogénita utilizó una polémica frase al enterarse que su padre ya no estaba más en pareja.

Cande Tinelli se burló de la separación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en 2023 durante la última emisión de Bailando Por Un Sueño. Los cercanos al conductor televisivo aseguran que fue amor a “primera vista” lo que lo llevó a formar un romance que duró un poco más de dos años. Sin embargo, no todo era color de rosa. Al parecer, Cande Tinelli no veía con buenos ojos la relación, lo que generó una serie de rispideces entre ambas.

Fue el mismo empresario televisivo quien anunció su separación. “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”, dijo en su canal de streaming Estamos de Paso. Asimismo, se encargó de despejar cualquier tipo de conjeturas que se puedan generar al respecto: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”.

Ante esto, aseguró: “La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos. Se los quería decir a ustedes y decirlo acá". Fue en ese momento que, para cortar con el clima de tensión, Marcelo hizo referencia a un particular chascarrillo que le hizo Lelé: “Graciasssss… Gracias, Milett”, le cantó parafraseando al recordado personaje “Maestruli”.

Con esta confesión, Marcelo Tinelli dejó entrever que a su hija Cande no le caía tan en gracia su amorío con la artista extranjera. Por su parte, la periodista Magaly Medina reafirmó esta teoría: “Cande por lo menos, está feliz y contenta, no tiene por qué disimular”.

