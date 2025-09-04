Guillermina Valdés se cansó y contó la verdad sobre la división de bienes con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli supieron ser la pareja del momento mientras el conductor se encontraba en el máximo esplendor de su carrera cuando lideraba Bailando por un Sueño. La actriz y exesposa de Sebastián Ortega mantuvo un apasionado romance del cual nació su hijo Lorenzo. Sin embargo, años más tarde se separaron lo que fue un verdadero escándalo, sobre todo, por la polémica división de bienes.

Tras aclarar que no está "enganchada emocionalmente con nadie”, la empresaria se cansó de los rumores que la vinculan con el haberse quedado con pertenencias de su expareja.

Guillermina Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli | Instagram

Guillermina Valdés contó la verdad sobre sus bienes con Marcelo Tinelli

Consultada por Puro Show (eltrece), Guillermina Valdés señaló que en la actualidad se encuentra disfrutando su soltería pese a gustarle la vida en pareja. Tras su separación de Marcelo Tinelli y posterior relación con Joaquiín Furriel, la actriz dijo que no le ha llegado el príncipe azul y que todos los que les tocó estaban “verdes”.

Fue en ese momento en el que el notero fue al hueso y le preguntó sobre el departamento que presuntamente era propiedad de Marcelo Tinelli y que ella se quedó una vez que terminó su vínculo sentimental. “Me parece que hay un error conceptual”, comenzó diciendo tajante. “El departamento lo compramos los dos. No es que me quedó nada. Yo puse mis ahorros y él puso la otra parte"”, complementó, dejando en claro que ella también era la propietaria del inmueble.

Ante la insistencia del periodista sobre la división de bienes, aseguró que nunca existió nada de eso: "No dividimos nada, no hubo nada de eso. El departamento en el que yo vivo con mi hijo Lorenzo, lo compramos entre los dos".

El panelista Pampito, en el debate que mantuvieron tras las declaraciones de Guillermina, contó uno de los puntos claves luego de la ruptura: "Ellos vivían en departamentos separados, él arriba y ella debajo en la misma torre. Cuando se separan, Marcelo quiso comprarle parte del departamento que ella ocupaba, pero le ofreció una suma que no le pareció conveniente ya que con ese dinero no llegaba a comprar otro en la zona".

La opinión de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli

Luego de su descargo, Guillermina Valdés profundizó sobre la situación laboral de Marcelo Tinelli. Interrogada sobre sus apreciaciones acerca de la vuelta del productor a la televisión, señaló: “Marcelo es feliz conduciendo en la TV, ojalá se le dé”. Asimismo, afirma que ella anhela que le vaya bien en todo lo que se proponga y que sea feliz.

Guillermina Valdés, actriz y empresaria | Instagram

Lejos de la vida en pareja y abocada a su marca de cosméticos y cuidado facial y corporal, Guillermina Valdés aclaró con orgullo que "no le debe nada a nadie" y que todo lo obtenido es fruto de su trabajo y esfuerzo diario.

