Rocío Pardo y Nicolás Cabré festejaron su aniversario pintando un cuadro y el resultado sorprendió

Rocío Pardo y Nicolás Cabré eligieron celebrar su aniversario de una manera poco convencional, pero profundamente significativa. Lejos de las cenas a la luz de las velas o los viajes románticos, la pareja de actores decidió extender los festejos de San Valentín y recibir esta fecha especial de su calendario con una actividad atravesada por la complicidad: crear su primera obra de arte juntos. El resultado no solo fue un sutil cuadro abstracto, sino también una declaración de amor que compartieron con sus seguidores en redes sociales.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré inmortalizaron su amor

Este fin de semana XXL, Rocío Pardo y Nicolás Cabré transformaron el living de su casa en un pequeño atelier artístico. Sobre el piso de parquet colocaron una tela para proteger la superficie y, con un tablón de madera cuadrado como lienzo, comenzaron a trabajar con pinturas acrílicas en tonos beige. La propuesta fue simple pero cargada de simbolismo: hacer algo juntos y convertir ese momento en un recuerdo tangible de su historia de amor que acaba de cumplir dos años.

Rocío Parto y Nicolás Cabré | Instagram

La actriz y directora teatral fue la encargada de mostrar el proceso en su cuenta personal de Instagram, donde también expresó sus sentimientos con un mensaje que dejó ver la dulce etapa que atraviesan de su romance. “Hoy es nuestro aniversario y pintamos nuestro primer cuadro juntos. Pero más allá de eso, es un reflejo de lo que somos. Hacer lo que sea, pero juntos. Así es la vida con vos mi amor, un planazo. Gracias por hacer que cada momento sea único, por estar en los detalles más mínimos, por escucharme, por enseñarme. Algo debo haber hecho bien para vivir este amor. Te amo para siempre amor de mi vida”, escribió, orgullosa y completamente enamorada.

Rocío Parto y Nicolás Cabré | Instagram

Un cuadro que simboliza el amor entre Pardo y Cabré

Entre abrazos, risas y miradas cómplices, ambos colaboraron en perfecta sincronización en la composición de la obra. Con brochas de grosor mediano, Nicolás Cabré y Rocío Pardo cubrieron la superficie con suaves pinceladas horizontales, construyendo una base armónica. Luego, ella aportó mayor intensidad en el centro del cuadro con una capa más sólida y clara, generando un foco visual que equilibró la composición.

El toque final estuvo a cargo del papá de Rufina Cabré, quien imprimió su sello personal con delicadas salpicaduras que aportaron textura, movimiento y esa impronta única de diseñar su propia obra de arte llena de autenticidad. El resultado fue una pieza abstracta que combina formas, líneas y matices sutiles, invitando a cada espectador a interpretarla desde su propia experiencia. Como suele suceder con este estilo artístico, no hay una única lectura posible, sino múltiples miradas que dialogan con la obra, teniendo como premisa la unión y los sentimientos de sus creadores.

Más allá del aspecto estético, la experiencia funcionó como una actividad artística que simboliza el asombroso presente que comparten. La elección de colores neutros y la decisión de trabajar a la par refleja la unión que forma parte de este célebre matrimonio, incluso dentro de la dinámica de su hogar.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré demostraron que, para ellos, el verdadero festejo no está en los grandes gestos sino en los momentos compartidos cargados de ternura. Con un cuadro que refleja su segundo aniversario como novios, la pareja de actores reafirmó públicamente que su proyecto de vida tiene una premisa clara: hacer de cualquier plan un evento cargado de diversión, complicidad y disfrute. Eso sí, siempre juntos.

NB