La extraña defensa de Luck Ra contra las críticas por separarse de La Joaqui: “Mañana les cuento más”

Recientemente Luck Ra y La Joaqui terminaron su relación y, desde entonces, ambos atravesaron el final del vínculo con diferentes niveles de exposición pública. A 11 días de la separación, el cantante cordobés decidió expresarse en redes sociales después de recibir críticas y comentarios vinculados con la ruptura y las versiones que comenzaron a circular alrededor de su vida sentimental.

Comunicado de La Joaqui

La Joaqui, por su parte, había hablado públicamente sobre el final de la relación y luego compartió un extenso comunicado en sus redes sociales. En ese contexto, Luck Ra utilizó sus historias de Instagram para explicar cómo está atravesando este momento, pedir privacidad y referirse directamente a los rumores que involucraban a su amiga Tuli Acosta.

Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui

Luck Ra compartió un mensaje dirigido a sus seguidores. En primer lugar, aclaró su edad y explicó que busca atravesar el momento lejos de la exposición: “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, afirmó.

Comunicado de Luck Ra

El cantante ncluso recurrió al humor para responder a algunos de los comentarios que había recibido: “Sí, ya sé que soy más feo que pisar b…. descalzo”. Finalmente, adelantó que volvería a hablar sobre el tema: “No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”. El descargo llegó después de varios días en los que el artista había mantenido un perfil bajo desde que se conoció la separación.

La Joaqui habló sobre el duelo tras la separación de Luck Ra

Antes de la aparición de Luck Ra en redes sociales, La Joaqui también había decidido referirse al final de la relación. La cantante habló sobre la ruptura durante su participación en PH, Podemos Hablar, donde se refirió al impacto que tuvo la separación y a la exposición pública que atravesó durante esos días.

La Joaqui

Luego, la artista publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño que había recibido y explicar los motivos de su silencio. “Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño y preocupación que recibí en estos días”, comenzó. Así, mientras ambos atraviesan el final de su relación, Luck Ra eligió pedir privacidad y negar las versiones sobre una supuesta relación con Tuli Acosta, mientras que La Joaqui puso el foco en el proceso personal que implica atravesar la separación bajo la mirada pública.