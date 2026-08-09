Así es Boedo, el restaurante argentino que el Papu Gómez y su esposa, Linda Raff, fundaron en Italia antes del Mundial

Alejandro “Papu” Gómez y Linda Raff son una de las parejas más recordadas de la primera generación de la Scaloneta. El futbolista, que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva con la selección argentina. Sin embargo, mucho antes de levantar la Copa del Mundo, su extensa etapa como jugador en Italia no solo le permitió consolidarse profesionalmente, sino también incursionar en el mundo empresarial junto a su esposa.

Durante los años en los que vivieron en Bérgamo, donde el volante brilló con la camiseta del Atalanta, la pareja decidió apostar por la gastronomía y creó Boedo, un restaurante argentino que abrió sus puertas en 2021 y que marcó el inicio de su faceta como emprendedores, en una de las ciudades más destacadas de Europa: Bergamo.

El restaurante del Papu Gómez y Linda Raff en Italia | Instagram

El Papu Gómez y Linda Raff le dieron vida a Boedo, un restaurante cargado de historia

El sueño de Papu Gómez y Linda Raff se hizo realidad en 2021, cuando, después de meses de trabajo para crear un espacio que combinara cultura, gastronomía e idiosincrasia argentina, la pareja abrió las puertas de Boedo, un restaurante ubicado en Bérgamo, Italia. El nombre elegido es un homenaje al barrio porteño y al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, institución en la que se destacó antes de dar el salto al fútbol europeo.

La propuesta tuvo como especialidad la tradicional parrillada y buscó ofrecer alternativas para distintos tipos de público y presupuestos, desde opciones low cost, turista hasta una experiencia de alta gama. Según contó el exjugador de Arsenal de Sarandí, el objetivo del emprendimiento fue llevar un pedacito de la Argentina al norte de Italia a través de los sabores tradicionales de la cocina nacional y distintas expresiones de la cultura y la identidad del país.

El restaurante del Papu Gómez y Linda Raff en Italia | Instagram

La parrilla ocupa un lugar central en la carta, acompañada por empanadas, vinos mendocinos y otros platos típicos. A su vez, el espacio incorpora referencias al tango y a figuras emblemáticas de la cultura y el deporte nacional, con una ambientación pensada para recrear el espíritu porteño y acercar a los comensales a una experiencia cien por ciento autóctona, cargada de tradición y fiel a sus raíces.

“Siempre tuve el sueño con mi mujer de poner una parrilla argentina en Bérgamo. Ella es arquitecta y ya teníamos todo, el proyecto, la gente”, contó en una entrevista para ESPN. Para concretar el emprendimiento, la pareja también tuvo en cuenta las características del mercado local y el perfil de los potenciales clientes. A partir de ese análisis, definieron una política de precios que les permitiera posicionarse como una alternativa intermedia dentro de la oferta gastronómica de la ciudad, sin convertir la propuesta en un lujo inaccesible.

El restaurante del Papu Gómez y Linda Raff en Italia | Instagram

El menú del Papu Gómez y Linda Raff que invita a adentrarse en el paladar argentino

El menú que eligieron el Papu Gómez y Linda Raff propone un recorrido por distintos clásicos de la gastronomía nacional, con preparaciones que buscan recrear los sabores típicos de una parrilla tradicional. Para comenzar, la carta ofrece distintas alternativas, entre ellas la provoleta, que llega a la mesa caliente, y una combinación de chorizo y morcilla, conocida popularmente como “matrimonio”. Ambas opciones tienen un precio de 12 euros.

Dentro de las propuestas iniciales también se encuentran las mollejas, uno de los cortes más apreciados por quienes disfrutan de este tipo de cocina. En este caso, el plato tiene un valor de 13 euros. Entre las variantes también aparecen las empanadas, una opción tradicional para saborear mientras se prepara el servicio. Los comensales pueden elegir entre rellenos de carne, pollo, jamón y queso, humita o verduras. Se sirven en porciones de dos unidades y tienen un costo de 11 euros, una opción que permite compartir o degustar más de una variedad.

Por su parte, se encuentra una sección dedicada especialmente a las carnes vacunas. Allí se pueden encontrar distintos cortes preparados a la parrilla, con precios que varían según la elección. El vacío cuesta 34 euros y el lomo, 29 euros. Además, tanto el bife de chorizo como el ojo de bife tienen un valor de 23 euros. Entre las opciones de mayor precio se encuentran el asado de tira, a 36 euros, y la entraña, que alcanza los 46 euros. Para quienes prefieren probar una selección más amplia de carnes en un mismo plato, el restaurante cuenta con la Parrillada “El Papu”, que reúne diferentes cortes y se ofrece por 55 euros.

La carta también reserva un espacio para los sabores dulces, con varias preparaciones “argento”. Entre ellas se encuentran el Don Pedro, los panqueques con dulce de leche, el flan casero, el volcán de dulce de leche, la copa helada y la torta Marroc, todos a 9 euros. Como opciones alternativas, figuran el cheesecake al Malbec y una selección de frutas frescas, disponibles por 10 euros.

Papu Gómez y Linda Raff en su restaurante | Instagram

Estilo clásico y señorial del restaurante del Papu Gómez y Linda Raff

El restaurante del Papu Gómez y Linda Raff invita a sumergirse en una atmósfera donde la elegancia clásica se encuentra con la esencia porteña. La ambientación, cálida y sobria, está marcada por tonos oscuros, mobiliario de estilo tradicional, luces tenues y un característico piso damero. Las mesas, vestidas con manteles blancos y una cuidada vajilla, se combinan con sillas negras y grandes arcos que refuerzan el aire señorial de todo el salón.

Pero es en los detalles donde aparece con mayor fuerza la identidad de Buenos Aires. Las paredes reúnen cuadros, afiches y retratos vinculados al tango, junto con antiguas cartelerías, ilustraciones de bailarines y distintas referencias a la cultura porteña y a personalidades tales como Mirtha Legrand, Diego Maradona, Ástor Piazzolla, Julio Cortázar, Quino y Mafalda. Cada elemento parece pensado para recrear la estética de los clásicos cafés y salones de la ciudad, convirtiendo al lugar en una suerte de pequeño refugio argentino en pleno corazón de Italia. En esta línea, cuenta con un patio interno donde se llevan a cabo shows en vivo de tango. Aunque la cuenta de Instagram del lugar no registra actividad desde el 23 de agosto de 2023, todavía reúne a más de 23 mil seguidores, lo que refleja el interés que logró generar entre el público.

El restaurante del Papu Gómez y Linda Raff en Italia | Instagram

Al igual que Lautaro Martínez, Lionel Messi y Sergio Goycochea, el Papu Gómez y Linda Raff también incursionaron en el mundo gastronómico, una apuesta cada vez más frecuente entre los futbolistas argentinos que buscan llevar parte de su identidad a Europa. Con este proyecto, el matrimonio encontró en la cocina una manera de acercar a Italia uno de los grandes símbolos de la mesa argentina y ofrecer una experiencia vinculada a los sabores, las costumbres y los recuerdos que forman parte de la cultura nacional.