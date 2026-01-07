En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Ricardo Darín, Florencia Bas, Nicolás Repetto y Florencia Raggi, dos de las parejas más queridas del espectáculo argentino, coincidieron en un evento en José Ignacio que combinó relax y buena compañía.

De Ricardo Darín y Florencia Bas a Nico Repetto y Florencia Raggi: tarde de parejas en José Ignacio

Lejos de las alfombras rojas y los flashes formales, la cita se vivió como una parada natural en plena temporada esteña. Frente al mar y rodeado de dunas, el lugar invitaba a bajar un cambio: estética cuidada pero descontracturada, música suave y un clima ideal para llegar después de la playa y quedarse un rato largo. Las parejas recorrieron el espacio de Pulenta Estate y Porsche con curiosidad, se detuvieron a conversar y posaron juntas, relajadas, dejando ver el costado más cotidiano de sus vínculos.

Ricardo Darín y Florencia Bas - Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Durante la tarde que combinó buena compañía y relax, Florencia Bas y Ricardo Darín se mostraron enamorados y plenos, a la espera de convertirse en abuelos en los próximos días. Antes de la llegada de su primer nieto, el actor y su esposa disfrutan del verano junto a su hija Clara, entre jornadas de playa en Punta del Este y, por supuesto, algunas salidas de “novios”.

Por su parte, Nicolás Repetto y Florencia Raggi reafirmaron la sintonía que los caracteriza desde hace años: miradas cómplices, risas compartidas y una presencia serena que encajó a la perfección con el espíritu del encuentro. Unidos y relajados, volvieron a mostrarse fieles a ese estilo calmo que los acompaña dentro y fuera de escena.

Ricardo Darín y Nicolás Repetto

Tanto el actor y la empresaria como el conductor y la exmodelo formaron parte de una experiencia que reunió vino, diseño y estilo de vida en uno de los puntos más exclusivos de José Ignacio. A lo largo del verano, el espacio de Pulenta Estate y Porsche seguirá recibiendo a invitados que buscan disfrutar de propuestas sensoriales, buena compañía y ese lujo silencioso que define a la temporada en la costa uruguaya.

De esta manera, las parejas aprovecharon una pausa en sus vacaciones para disfrutar de una tarde sin apuro, rodeados de paisaje, buena compañía y ese espíritu relajado que hace de José Ignacio uno de los destinos favoritos de las figuras del espectáculo para desconectar y recargar energías.

Fotos: Brera PR