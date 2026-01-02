Nicolás Repetto y Florencia Raggi, de vacaciones en Uruguay, lejos de la polémica

Las celebridades no dudaron en alejarse de la mediatización de la Argentina para disfrutar de las lujosas playas de José Ignacio, en Punta del Este. Nicolás Repetto y Florencia Raggi no fueron la excepción, quienes optaron por unas tranquilas vacaciones en el país vecino, tras un intenso año de trabajos y nuevos proyectos. Sin embargo, las fotografías de su caminata vienen de la mano con una polémica que está viviendo su hija Juana Repetto, tras no haber sido invitada al casamiento de su hermano.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi, de vacaciones en José Ignacio / Créditos: RS Fotos

Lejos de la polémica: las vacaciones en Uruguay de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Las últimas semanas del 2025 de los hijos de Reina Reech estuvieron rodeados de polémicas y peleas internas que fueron título de los medios de comunicación. Bautista Lena se casó con Delfina Villagra, en una boda íntima y familiar, pero dejó fuera a Juana Repetto, su hermanastra más mediática. Esto puso en la mira a todos los integrantes de la familia, quienes se robaron la atención de los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, Nicolás Repetto y Florencia Raggi decidieron alejarse de esto y tomarse unas vacaciones de verano.

La prensa los captó en una tierna caminata por José Ignacio, uno de los lujosos lugares que las celebridades eligen para vacacionar en Punta del Este. Por un lado, ella lucía un cómodo vestido largo y playero, de color verde militar, y lo cerró de unas sandalias blancas. Por el otro, él optó por una camisa gris holgada, y unos shorts oscuros que iban en composé con sus alpargatas. A ambos se los vio sonrientes y tranquilos, demostrando que ellos se habían alejado de la polémica que Juana estaba viviendo.

La polémica del casamiento de Bautista Lena

Tras haber anunciado su embarazo con Sebastián Graviotto, su exesposo, Juana Repetto volvió a llevarse las miradas mediáticas tras haber expuesto que su hermano, Bautista Lena, no la había invitado a su casamiento. El actor y Delfina Villagra se casaron en las últimas semanas del 2025, en una boda íntima que se viralizó en redes sociales. Sin embargo, la mediática salió al cruce cuando explicó en un video de Instagram: "Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite. No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados”.

Esto generó que los usuarios y seguidores de la familia comenzaran a hacer correr rumores de crisis y peleas entre los hermanos, cuando siempre se habían mostrado unidos y con una gran conexión entre ellos. Por su parte, Nicolás Repetto y Florencia Raggi se alejaron de la polémica y decidieron disfrutar de sus vacaciones en Punta del Este, junto a otras celebridades que también optaron por la misma playa. Allí, hicieron compras y tuvieron un romántico paseo, dejando en claro que ellos decidían alejarse de las noticias.

A.E