Evangelina Anderson no solo está pisando fuerte como panelista en los medios de comunicación, sino que, además, está potenciando su imagen como influencer en redes sociales. Sin embargo, cada vez que su ajetreada agenda laboral se lo permite, la modelo aprovecha para mostrar algunos de los momentos más íntimos de su casa. En esta oportunidad, compartió una postal que despertó el interés de sus más de 4,2 millones de seguidores por la vanguardista obra que tiene en su living.

La vanguardista pared que tiene Evangelina Anderson en su casa

En una de las postales más íntimas que publicó recientemente, Evangelina Anderson dejó ver un rincón muy especial de su living, donde el diseño contemporáneo pisa con fuerza y la estética minimalista se impone. La imagen difundida en sus historias de 24 horas revela un ambiente atravesado por el color marfil -en sillones, almohadones y paredes- y texturas suaves.

Evangelina Anderson | Instagram

El detalle que más llamó la atención es la impactante obra que está impregnada en la pared principal. La bailarina apostó por una pieza de gran formato que irrumpe con el liso tradicional y suma una textura que parece extenderse como una tela suspendida en el aire. Para los expertos en deco, esta intervención artística, de estilo vanguardista, transforma la pared y aporta volumen, dinamismo y sofisticación.

El living se completa con un sofá amplio en tono neutro, acompañado por almohadones de diferentes texturas que refuerzan el concepto minimalista y elegante. En este marco, la elección de una paleta monocromática permite que la obra mural destaque aún más, mientras que el sillón XXL aporta una sensación de comodidad y confort, ideal para el descanso.

La vanguardista obra que tiene Evangelina Anderson en su living | Instagram

Los perritos de Evangelina Anderson en composé con el living vanguardista

Para sumarle movimiento, naturalidad y un poco de ternura a la escena vanguardista, Evangelina Anderson retrató a sus cinco perritos de raza Shih Tzu. La presencia de estas simpáticas mascotas crea una postal que se asimila a una imagen minimalista y moderna con composiciones clásicas. “Dios mío, cómo los amo”, escribió la exesposa de Martín Demichelis en un video en el que se los ve a los canes descansa plácidamente en el sillón.

En otra de los clips que subió a la famosa red social de la camarita, se la ve junto a su hija Emma jugando con sus manos al Juego de la Oca, mostrando que el ambiente está pensado para el descanso, el ocio, la diversión y el entretenimiento. Que la comodidad y el diseño van de la mano, haciendo un espacio funcional pero agradable a la vista y en línea a los últimos movimientos vanguardistas en materia de decoración.

Así, Evangelina Anderson logró integrar diseño, arte y vida cotidiana en un mismo espacio, convirtiendo su living en mucho más que un ambiente pesado al detalle: un escenario donde conviven la creatividad, el afecto por todos los integrantes de su familia -incluido los de cuatro patas- y sus preferencias por un estilo minimalista de vanguardia.

NB