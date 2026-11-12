La Joaqui mostró su rotundo cambio de look: las fotos del antes y el después

La Joaqui volvió a captar las miradas en las redes sociales después de revelar una importante transformación en su imagen. La cantante de RKT compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram que dejó ver su nuevo look y sorprendió a sus seguidores con un cambio radical.

La Joaqui deslumbró con su nueva apariencia y provocó la reacción de sus seguidores

La Joaqui atraviesa una nueva etapa en su vida, tanto en el plano personal como en el profesional. Después de su ruptura con Luck Ra y de comenzar una relación con Tiago PZK, la cantante continúa dando que hablar con cada una de sus apariciones públicas y en las redes sociales. Fiel a su personalidad en las últimas horas demostró que los cambios tajantes son parte de su personalidad.

La Joaqui se sometió a un radical cambio de look

Reconocida como una de las mujeres más destacadas de su género urbano, Joaquinha Lerena De La Riva construyó una imagen propia que combina tatuajes, prendas de inspiración urbana y una estética peculiar que marca tendencia entre las jóvenes. Su estilo se convirtió en una de las principales características y cada modificación de su apariencia suele despertar comentarios entre sus fans.

En las últimas horas, la referente de RKT compartió tres fotografías en las que posó con una bikini de color beige y mostró en detalle su nueva apuesta estética. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cabello: dejó atrás el pelo largo, que anteriormente llegaba por la cintura, y eligió un corte carré recto.

Así es el nuevo corte de pelo de La Joaqui

La Joaqui mantuvo su característico color negro azabache, uno de los tonos que más la identifica. Además, acompañó el peinado con una vincha oscura, una accesorio que aportó un detalle particular al conjunto y dio una imagen sombría. Sus seguidores no tardaron en celebrar el cambio. “Diosa”, “Te queda re linda”, “Cada día más hermosa”, “Qué bonita Joa. Me encanta como te queda. Arriba ese glow up”, fueron algunos de los comentarios que la cantante recibió en Instagram.

La Joaqui sorprendió a sus seguidores con su nuevo look

Los distintos cambios de look de La Joaqui

Desde que La Joaqui saltó a la fama con su RKT y su cruda historia de vida, siempre se la observó con distintos cambios de cabello. A lo largo de su carrera, la novia de Tiago PZK, pasó por diferentes estilos y colores, demostrando que no tiene miedo a los tajantes cambios.

La Joaqui eligió un corte carré

Durante una etapa prolongada, la artista eligió el pelo largo y rubio, en algunas oportunidades acompañado por un flequillo y en otras con la frente despejada. También, apostó por distintas versiones de su melena negra con o sin flequillo y con el cabello más largo o más corto.

La Joaqui pasó por distintos looks estos últimos meses

Durante años, La Joaqui eligió una melena XL

Por otro lado, en su paso por MaterChef Celebrity, La Joaqui se destacó por un corte largo y liso y tono colorado. La pelirroja fue parte de su etapa de cocinera, luego paso por el rubio y finalmente el negro. Sin embargo, esta vez fue más lejos y se animó a dejar atrás el pelo largo y apostar por el pelo corto que resalta sus facciones.

La Joaqui en MasterChef Celebrity

Con este nuevo cambio de look, La Joaqui volvió a demostrar que su estilo no pasa desapercibido. Entre su música, su presente sentimental y sus transformaciones estéticas, la cantante sigue consolidándose como una de las figuras más llamativas y populares de la escena urbana argentina.

NVD