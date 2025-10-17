La Joaqui es una de la sorpresas que tiene MasterChef Celebrity. La cantante se animó a salir de su zona de comfort y se metió en la competencia más exigente de la televisión argentina, donde deberá mostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, las frustraciones y los miedos comenzaron a jugar en contra, y ella terminó estallando en llanto frente al jurado y a sus compañeros. Fue así que reveló el motivo de su tristeza, y Esteban Mirol tuvo una particular reacción.

La Joaqui

Entre lágrimas en MasterChef Celebrity: el emotivo momento de la Joaqui y la reacción de Esteban Mirol

La Joaqui no tuvo el comienzo que esperaba para el programa. Durante su primer día, y de compañera con Momi Giardina, no lograron pasar el primer plato y se llevaron el delantal gris. Durante el último programa del jueves 16 de octubre, tampoco siguió de la mejor manera, y las frustraciones no tardaron en crecer. Es así como protagonizó un emotivo momento frente a todos, cuando fue su turno de entregar la comida a los jurados, y el mismo se viralizó en redes sociales.

El llanto de La Joaqui

La cantante preparó pollo cocido con verduras y una pizca de arroz, un plato simple pero con mucho significado, ya que ella lo comía en el colegio. Sin embargo, mientras caminaba hacia Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, sus compañeros comenzaron a alentarla con aplausos y gritos de humor. Ella rompió en llanto y se sinceró sobre sus sentimientos. “La estoy pasando muy mal. Soy fatal en la cocina”, expresó. Ante esto, Donato intentó consolarla y le aconsejó que tuviera más confianza.

De esta manera, ella reveló segura: “Quiero ganar”, y el jurado la incentivó a que mantuviera esa idea en la cabeza. El plato se presentó, y le dijeron que le faltaba unos minutos de cocción, pero que si a ella le gustaba tenía que recordar eso para ganar confianza. Finalmente, y con más calma, ella regresó a su estación, rodeada de los aplausos de sus compañeros. Al llegar, fue recibida por su compañero de mesa, Esteban Mirol, quien tuvo una particular reacción que quedó destacada en las redes sociales: él la abrazó con ternura y la animó a seguir adelante.

La Joaqui no logró superar la prueba del jueves 16 de octubre, por lo que fue una de las que pasó a la gala de eliminación. Sin embargo, ella misma se pronunció en redes sociales y, en todo de broma, compartió el video de su llanto. “Una lloradita y a seguir”, lanzó más relajada, asegurando de que no se daría por vencida ante esta situación. MasterChef Celebrity es el certamen más visto de la Argentina en los últimos días, y el más exigente, donde los famosos deberán mostrar sus dotes culinarios.

A.E