Nazarena Vélez contó qué encontró cuando revisó las redes sociales de su novio: “Casi lo mato”

Durante una nueva emisión de Storytime, Nazarena Vélez sorprendió al relatar una situación inesperada que vivió con su pareja, Santiago “El Bocha” Caamaño. La actriz y productora, que lleva más de seis años de relación con el actor, reveló que revisó sin querer los mensajes directos de Instagram de su novio y se encontró con contenido que la dejó completamente impactada.

Entre risas y en un tono relajado, Nazarena Vélez relató cómo fue el episodio que la tomó por sorpresa mientras usaba el teléfono de su pareja. Según explicó, no fue algo planeado: “Estaba usando el teléfono, el Instagram quedó abierto y terminé entrando a los privados”, contó. Junto a ella estaban su hija, Barbie Vélez, y la periodista Laura Ubfal, quienes no dudaron en poner en duda su versión. Sin embargo, la actriz insistió: “Te juro que lo revisé sin querer”.

Los mensajes que encontró Nazarena Vélez

Nazarena Vélez explicó que el hallazgo ocurrió mientras navegaba por los mensajes directos y se encontró con material explícito enviado por otra mujer: “Una mina le había mandado fotos hot”, dijo entre risas, recordando su reacción inmediata: “Casi lo mato”. Aunque reconoció haberse sorprendido por el contenido, aclaró que no le reclamó nada al actor.

La actriz explicó que, más allá del impacto inicial, prefirió tomarlo con humor pues, él no había reaccionado a las fotografías. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde los usuarios comentaron la naturalidad con la que habló del tema y la dinámica que mantiene con su pareja.

La historia de Nazarena Vélez y Santiago Caamaño

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño se conocieron en 2019 durante la temporada teatral de verano en Mar del Plata, mientras compartían escenario en una obra. Según contó, ninguno de los dos buscaba enamorarse, pero el flechazo fue inmediato: “Santiago golpeó la puerta de mi camarín para invitarme a tomar unas cervezas”, recordó Nazarena, quien confesó que al principio pensaba que él era superficial.

A los dos meses de conocerse ya convivían, y desde entonces su relación se fortaleció con el tiempo. Nazarena Vélez ha dicho que Santiago Caamaño la ayudó a sanar y a creer nuevamente en el amor. Su relación, que comenzó de manera espontánea, se transformó en una convivencia natural donde, según la actriz, la risa y la complicidad son la clave de todo.