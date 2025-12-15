La molestia de Araceli González con la producción de Mirtha Legrand tras quebrarse en vivo: “Pedí que corten esa parte”

La reciente aparición de Araceli González en La Noche de Mirtha no solo dejó a todos conmovidos por un momento de emoción genuina, sino que también encendió un debate sobre los límites entre la intimidad y la exposición pública. Más allá del llanto que recorrió portales, redes y comentarios en sobremesas, la actriz reveló que hubo algo más detrás de su incomodidad que trascendió el plano personal: pidió que esa escena no fuera emitida y se sorprendió al verla al aire.

La emoción inesperada y el pedido de Araceli González

Todo ocurrió el pasado sábado durante el clásico ciclo de El Trece, cuando Araceli, invitada a dialogar con Mirtha Legrand, se permitió abrir su corazón al hablar de su relación con su expareja y padre de su hijo. La actriz se quebró visiblemente al recordar aspectos dolorosos de su historia, un instante de vulnerabilidad que inmediatamente captó la atención de los presentes y de quienes vieron la grabación.

Araceli González en la Noche de Mirtha

Lo que muchos no conocían hasta ahora es que, tras la grabación, Araceli se comunicó con la producción de Mirtha para solicitar que esa parte del programa fuera retirada antes de salir al aire. “Pedí que corten esa parte”, reveló con sinceridad días después, en diálogo con Intrusos. Su intención no fue otra que resguardar ese momento íntimo, que para ella no debía convertirse en objeto de espectáculo mediático.

La actriz aclaró que no se trató de un reclamo dirigido a la conductora, a quien describió con respeto y cariño, sino más bien a quienes toman las decisiones de edición. Aseguró que la producción la había escuchado y contenido, aunque finalmente el segmento se mantuvo tal cual fue grabado. Aun así, dijo que comprende que situaciones así pueden generar sensaciones encontradas dentro de un programa televisivo.

Araceli González, entre la emoción y la exposición: dónde está el límite

Araceli explicó que el contexto que rodeó ese momento fue especialmente movilizador: pocos días antes había atravesado la pérdida del padre de su hija, había dormido poco y se encontraba emocionalmente sensible, lo que la llevó a una reacción honesta y espontánea frente a la pregunta sobre su pasado. Lejos de reproches, la actriz quiso remarcar que el llanto fue una expresión humana, no un gesto planeado, y que más allá de su molestia por la emisión, mantiene un profundo respeto por Mirtha y su trayectoria.

“Volvería a ir al programa, pero sé que no lloraría”, dijo, subrayando que ahora mira con otra perspectiva lo que significa hablar de temas personales en cámara. La escena, que rápidamente se viralizó, provocó también reacciones de espectadores que valoraron la sinceridad de Araceli y otros que debatieron sobre hasta qué punto los contenidos sensibles deberían editarse. En ese cruce entre emoción genuina y exposición televisiva, su historia volvió a poner sobre la mesa la eterna tensión entre lo íntimo y lo público, recordándonos que detrás de cada imagen hay una persona con memoria, sentimientos y límites propios.