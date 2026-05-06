La nueva vida de Esteban Mirol después de 20 años en El Nueve: mala experiencia en MasterChef, ahora influencer y consejero

Después de más de dos décadas al frente de la pantalla de El Nueve, Esteban Mirol decidió alejarse de un lugar de privilegio que parecía inamovible. Con una carrera consolidada y el reconocimiento intacto, su salida no respondió a una crisis ni a una caída, sino a una decisión personal atravesada por el cambio y la necesidad de explorar nuevos caminos.

Esteban Mirol

Lejos de la solemnidad del noticiero y del ritmo intenso de la agenda diaria, Esteban Mirol comenzó a construir una etapa distinta, más ligada a sus intereses personales y a una mirada más flexible de la comunicación.

El paso de Esteban Mirol en MasterChef

Uno de los capítulos más llamativos de esta nueva etapa fue su participación en MasterChef Celebrity, donde Esteban Mirol vivió una experiencia lejos de lo esperado. Su paso por el ciclo estuvo marcado por tensiones, incomodidades y una dinámica que nunca terminó de encajar con su personalidad.

Esteban Mirol en MasterChef

Esteban Mirol dejó en claro que no se sintió cómodo dentro del formato, apuntando especialmente contra el trato recibido y ciertas decisiones de producción que, según su mirada, condicionaron su recorrido. Ese paso por el entretenimiento terminó reafirmando su postura frente a ciertos formatos televisivos, unos donde según dejó entrever, muchas veces prioriza el espectáculo por sobre la autenticidad.

La vida a la que apostó Estaban Mirol

Hoy, lejos del ritmo frenético de los noticieros, Esteban Mirol se muestra en una versión más relajada y auténtica. Con 71 años, eligió bajar la intensidad laboral y enfocarse en proyectos que realmente le interesan, como su participación en programas con enfoque social y el desarrollo de contenido propio en plataformas digitales.

Esteban Mirol

En este nuevo rol, comenzó a compartir experiencias de viaje, opiniones sin filtro y reflexiones personales, posicionándose como una especie de “influencer atípico”. Sin compromisos comerciales ni acuerdos publicitarios, apuesta a una comunicación directa, sin condicionamientos. Sin buscar vigencia, pero inevitablemente generándola, Esteban Mirol atraviesa una etapa donde el foco ya no está en sostener una carrera, sino en disfrutarla bajo sus propias reglas.