La inesperada denuncia de Esteban Mirol contra Wanda Nara y MasterChef: "Fui discriminado"

El periodista Esteban Mirol rompió el silencio tras su participación en MasterChef Celebrity y sorprendió con fuertes declaraciones sobre su experiencia en el reality. Con su estilo directo y sin filtros, el conductor describió el clima interno del programa y detalló algunos episodios que vivió durante las grabaciones.

Recientemente Esteban Mirol relató cómo fue su convocatoria y la expectativa que tenía sobre el ciclo: “Cuando me convocaron, me dijeron que no hacía falta ser un chef profesional. Yo acepté porque me gusta cocinar, lo hago desde la colimba, y pensé que el programa tenía ese espíritu popular”. Sin embargo, aseguró que la realidad dentro del estudio estuvo lejos de ser lo que esperaba.

La incómoda experiencia de Estaban Mirol en MasterChef

Sobre su paso por MasterChef Celebrity, Esteban Mirol explicó: “A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”. También denunció discriminación por edad: “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”.

Esteban Mirol incluso recordó un comentario de Wanda Nara que lo indignó: “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”. Fiel a su estilo frontal, el periodista respondió con ironía: “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno”.

Esteban Mirol también detalló cómo se vivía la competencia dentro del programa: “Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real”. Señaló que esta presión generaba situaciones de maltrato que muchas veces no se veían en pantalla: “A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”.

Sobre su propia experiencia en MasterChef, Esteban Mirol aseguró: “Sí, me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”. Del mismo modo, el periodista se atrevió a definir su experiencia como compleja: “Fue una experiencia rara. Por momentos linda, pero con un trasfondo que no se muestra. Hay favoritismos, hay prejuicios y hay mucha hipocresía”, concluyó con un tono firme pero a la vez reflexivo.