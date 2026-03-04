La nueva vida de Gastón Soffriti: de galán a repartir dinero y comida en la calle

Gastón Soffritti fue, sin duda, uno de los galanes más queridos. Sin embargo, hoy con 34 años, el recordado actor de Patito Feo confesó que la exposición temprana en la televisión, le dejó heridas que le fue difícil de sanar, siendo esta la principal razón de buscar un cambio en su vida.

Gastón Soffritti

En varias entrevistas, Gastón Soffritti reveló que no fue fácil recuperarse emocionalmente de lo que implicó crecer rodeado de flashes. “Mucha terapia. Hice biodecodificación, terapias alternativas y tradicionales de todo tipo. Laburar la cabeza fue clave” confesó el actor.

El libro que cambió todo

Decidido a dejar su pasado atrás, Gastón Soffritti sorprendió a todos al anunciar en 2025 el lanzamiento de su primer libro: Vos sí que no tenés problemas. En este formato, el intérprete se abrió como nunca y habló sobre su proceso de sanación y cómo logró transformar momentos difíciles en aprendizaje.

Gastón Soffritti

Dentro del mismo libro, el actor reconoció que la fama en su adolescencia fue un arma de doble filo. Si bien le dio reconocimiento y oportunidades laborales, también lo enfrentó a una presión constante que afectó su bienestar emocional. Ese fue el punto de partida poder conectar nuevamente consigo mismo y para a replantearse el sentido de su exposición pública.

Así es la nueva vida de Gastón Soffritti

Aunque está alejado de la televisión, Gastón Soffritti sigue dominando las pantallas. El joven concentra parte de su energía en las redes sociales, donde supera el millón y medio de seguidores en TikTok e Instagram. Es allí desarrolla formatos propios con la intención devolverle algo a la comunidad.

Uno de los contenido más comentados de Gastón Soffritti es donde se muestra acercándose a personas al azar en la calle para proponerles cocinar en sus casas. El resultado no solo sorprende por los platos que prepara, sino por el gesto en sí. También tiene dinámicas en donde reta a la gente por dinero e incluso regala alimentos. Es así como finalmente el actor decidió utilizar su exposición y alcance para generar un impacto positivo.

NA