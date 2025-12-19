El durísimo descargo de Evelyn Von Brocke tras su expulsión de APTRA: "Fui bastardeada y defenestrada"

El jueves por la noche, trascendió la información que La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió expulsar a dos de sus miembros: Evelyn Von Brocke y a Pilar Smith. La determinación se dio en el marco de las diversas polémicas que ambas protagonizaron con críticas hacia la entidad tras la entrega de los Martín Fierro Latino. Además, la panelista de Bendita TV (América) había expuesto públicamente el supuesto patrimonio de Marcelo Polino, generando un gran temor de su colega por su integridad.

Evelyn Von Brocke habló sobre su expulsión de APTRA

En las últimas semanas, APTRA se encuentra en el centro de la polémica luego de un gran escándalo que protagonizan parte de sus miembros. El conflicto comenzó luego de la emisión de la premiación de los Martín Fierro Latino siendo que parte de los integrantes de la entidad, como Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, criticaron el evento y hablaron de ciertas medidas, organizativas y administrativas, que se toman internamente con las que no están de acuerdo.

En este escenario, estalló la polémica al momento que se filtró un chat interno de los miembros en el los que se lee un mensaje de Evelyn en el que expresa que iba a pedir que le saque la obra social de la asociación a Marcelo Polino indicando que cuenta con ingresos suficientes para abonar particularmente la cobertura, y mostró las supuestas cifras del patrimonio del periodista.

A partir de la circulación de esta información, el emblemático periodista expresó el miedo que atraviesa al difundirse información falta que podría poner en riesgo su integridad física. Y desde la comisión interna de APTRA decidieron hacer una asamblea para determinar el destino de Evelyn Von Brocke dentro de la asociación. Como así también el rol de Pilar Smith fue analizado luego que expresar fuertes críticas sobre el trabajo de la entidad.

Finalmente, el jueves por la noche y ante la votación de los miembros, Evelyn Von Brocke y Pilar Smith fueron expulsadas. Tras conocerse esta decisión, fue la propia Von Brocke realizó un duro descargo a través de su cuenta de Instagram, al demostrar su disconformidad por lo sucedido: "Fui expulsada injusta e injustificadamente, por defender los intereses de mis colegas, por ser empática con el más débil, por luchar por una obra social para todos y todas. Fui bastardeada y defenestrada, sin que se me permitiera ejercer mi descargo".

Además, agregó: "Me humillaron como profesional y como mujer. Lo más lamentable es que con esta decisión pretender callarme. Pero a la vez esta situación me ha fortalecido y dejo a cargo de mis abogados afrontar los hechos; reservándome el derecho de ejercer las acciones que por derecho correspondan". De esta forma, dejó en claro que se atacó contra la libertad de expresión de ella, mismo justificativo que indicó Pilar.

De esta forma, tanto Evelyn Von Brocke y Pilar Smith señalaron que accionarán judicialmente para que se resuelva el conflicto de forma legal.