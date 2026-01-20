Mirtha Legrand brilla con dos looks de gala en la noche de Mar del Plata: “Mientras tenga salud, aunque sea en silla de ruedas, voy a venir"

Mirtha Legrand es dueña de un estilo único que siempre se lleva todos los halagos. Sus looks para un evento benéfico no fueron la excepción y deslumbraron por completo. Cada uno de los diseños estuvo pensado para un momento distinto de la velada y combinó sofisticación, brillo y detalles delicados, reafirmando una vez más su pasión por alta costura y el glamour.

Los vestidos de gala que lució Mirtha Legrand en Mar del Plata

Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué es un ícono indiscutido de la elegancia durante la tradicional cena benéfica de FUNDAMI, que recauda fondos para el Hospital Materno Infantil, en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata. Fiel a su compromiso solidario, la conductora dijo presente con dos cambios de look que no pasaron desapercibidos y se llevaron todos los elogios.

Para su ingreso por la alfombra roja, Mirtha Legrand eligió un vestido largo en tono celeste pastel, delicado y sofisticado. La pieza, de líneas clásicas, se destacó por su textura sutilmente brillante y por sus volados en los hombros, los cuales le brindaron un aire etéreo, femenino y glamoroso. El color, suave y luminoso, realzó su piel y reforzó esa imagen de elegancia atemporal que la caracteriza desde hace décadas.

A través de las historias de Instagram de Fundación Materno Infantil (@fundamiok), se puede ver que el estilismo de la Chiqui se completó con joyas en tonos plata y un collar que acompañó el escote sin recargar el conjunto. En cuanto a su peinado y maquillaje, ambos dejaron el protagonismo absoluto a su atuendo y se caracterizaron por una estética natural.

Mirtha Legrand

Ya dentro del salón y para uno de los momentos centrales del evento, Mirtha Legrand sorprendió con un segundo outfit de alto impacto. Se trató de un vestido cubierto de piedras en tonos verdes, azules y negros, una combinación audaz y sofisticada que captó todas las miradas. La prenda, de corte elegante y silueta definida, reflejaba la luz del salón con cada movimiento.

Este segundo look marcó un contraste claro con el primero: más nocturno, delicado y con una fuerte presencia. Las piedras bordadas aportaron brillo y profundidad, y dejaron ver el trabajo artesanal que llevaba el ítem, ideal para una gala solidaria de estas características.

Las palabras de Mirtha Legrand en un evento solidario que recibió aplausos y ovación

Durante su discurso, Mirtha Legrand manifestó con seguridad: "Mientras Dios me salud, aunque sea en sillas de ruedas, voy a venir. Buenas noches a todos, arriba Mar del Plata. Viva el materno infantil". En el video que subieron a las historias de la cuenta del Hotel Costa Galana también se puede ver que la presentadora terminó haciendo alusión a su cumpleaños: "Será hasta el año próximo si Dios quiere. Recuérdenme el 23 de febrero porque cumple la Chiqui muchos años".

Una vez más, la diva demostró que cada elección estuvo pensada al detalle, respetando su impronta clásica pero sumando toques de modernidad. Así, Mirtha Legrand brilló con dos looks de gala en la noche de Mar del Plata y aseguró: “Mientras tenga salud, aunque sea en silla de ruedas, voy a venir".