La princesa Leonor piloteó un avión de combate F-5 y las fotos dieron la vuelta al mundo

Hace sólo cinco meses, en diciembre, la princesa Leonor superó la “prueba de fuego” en su preparación militar aérea al surcar los cielos españoles, más precisamente sobre el Mar Menor, piloteando sola un avión Pilatus PC-21.

Sin embargo, aquel vuelo de bautismo no resultó el mayor de safío que la heredera al trono de España debía afrontar en su preparación en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23, en la Base Aérea de Talavera de la zona de Badajoz. Y es que, en su cuarto curso de instrucción militar, ahora llegó a uno de los escalones más importantes como heredera al trono de España.

Leonor piloteó por un avión de Caza y Ataque, como parte de su formación militar en Badajoz.

Cómo fue la prueba de aviación que logró superar la princesa

Luego de tres años cursando en la Academia, la hija de los reyes Letizia y Felipe VI enfrentó el desafío de pilotear un avión reactor de combate F-5 como prueba para “garantizar la seguridad del espacio aéreo español”.

Con mucho aplomo y seguridad, Leonor se calzó el overol militar, borcegos, casco y guantes y subió a un avión para, junto a su instructor, cumplir con toda la rutina de vuelo sobre el F-5. Y, segura mente, experimentó las mismas sensaciones y nervios que había vivido su padre cuando tenía 20 años y también comenzaba a recorrer su camino al trono.

La princesa, lista para su vuelo al mando de un avión reactor de combate F-5.

En julio, Leonor terminará con su formación castrense en el Ejército y el Aire, donde se graduará como Alférez.

Leonor, en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23, en la Base Aérea de Talavera de la zona de Badajoz.

Cómo continuará la formación militar de Leonor de Borbón

Según ya anunciaron sus padres, como preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas, a la princesa le llegará un pequeño descanso ya que en septiembre deberá retomar los estudios, aunque esta vez en la Universidad. Así Leonor se mostró firme y muy segura del difícil camino que está recorriendo