Revelaron detalles del ingreso de la princesa Leonor a la universidad: la ventaja sobre sus compañeros

La princesa Leonor está a unos pasos de finalizar su formación militar. Tras haber pasado por las tres Fuerzas Armadas, la heredera al trono irá por los estudios universitarios que no llegó a realizar al finalizar el bachillerato. Esta nueva etapa despertó emoción en todos sus seguidores, quienes no dudan en ver el paso a paso de la futura reina de España. En los últimos días, la Casa Real confirmó qué estudiará la joven, y se dieron a conocer algunos detalles sobre su ingreso a una universidad madrileña, que despertó comentarios sobre la ventaja que tiene.

Princesa Leonor

El ingreso de la princesa Leonor a la universidad: la ventaja sobre sus compañeros

La princesa Leonor está a unas semanas de finalizar su etapa militar y comenzará, en septiembre del 2026, la universidad. Su decisión de carrera generó emoción en sus seguidores, quienes están atentos a los pasos que realiza la futura reina de España. Es así como, en las últimas semanas, La Casa Real dio a conocer que la joven eligió la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar la carrera de grado de Ciencias Políticas. Esto la acompañará en su futuro rol, y la ayudará a ganar más experiencia como líder. Sin embargo, llamó la atención algunos detalles sobre su ingreso a esta nueva etapa, dado que cuenta con una gran ventaja sobre sus compañeros.

En España, se debe realizar un proceso de prueba de acceso a la universidad conocido como las PAU o Selectividad. Allí se evalúan a los posibles alumnos que podrían conseguir un lugar dentro de la institución. Este paso no es ajeno a las princesas, pero se dio a conocer que Leonor ya consiguió su plaza en la Universidad Carlos III sin tener que pasar por esta situación. La decisión de que ya sea parte del alumnado no tiene que ver con sus títulos reales, sino que se debe a que estudió el bachillerato en el extranjero, específicamente en el UWC Atlantic College de Gales. Esos colegios abren la puerta a una vía de acceso alternativa que ofrecen algunas universidades españolas, proceso que se conoce como Early Admission, y que le permitió a la futura reina una ventaja sobre sus futuros compañeros.

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La palabra de sus futuros profesores ante las dudas sobre favoritismo

El hecho de que la princesa Leonor ya sea una de las alumnas de la Universidad Carlos III de Madrid generó diversos comentarios alrededor, algunos apuntando a un posible favoritismo que aparecería por su título real. Es por eso que algunos profesores salieron a explicar cómo funciona el proceso, ya que no es la primera vez que un integrante de la Familia se une a una universidad pública. Lluís Orriols, posible próximo profesor de la princesa de Asturias, explicó que el Early Admission no tiene que ver con una ventaja, sino que sigue siendo un proceso de selección objetivo.

“Una plaza de universidad es un recurso público y estamos muy atados a datos objetivos. Nos basamos en las notas de la EBAU o, en este caso, del Bachillerato Internacional. Somos extremadamente objetivos en el reparto de las plazas”, compartió estos dichos el medio de comunicación Lecturas. En esta misma línea, el profesor Jorge Lago expuso en el programa Hora 25 de Cadena SER, su procedimiento personal a la hora de corregir los exámenes de la heredera. "No suelo mirar los nombres cuando corrijo, porque cuando llevas 10 o 12 exámenes iguales no quieres que te caiga mal. Confieso que no me acuerdo de todos los nombres, pero este apellido en concreto, seguramente resalte", reveló.

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Tras haber piloteado un avión de combate, y viviendo la recta final de sus estudios militares, la princesa Leonor ya tiene definido y confirmado la universidad a la que asistirá y la carrera que estudiará. Siguiendo los pasos de la familia real, optó por Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, lo que generó algunos comentarios sobre los detalles de su ingreso y la "ventaja" que obtuvo al haber estudiado el bachillerato en el exterior.

A.E