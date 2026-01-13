Las divertidas fotos de la tarde romántica de playa del Tucu López y su novia, Noe Antúnez

El verano los encuentra relajados, cómplices y lejos del ruido. El Tucu López y su novia, Noe Antúnez, disfrutaron de una tarde romántica en la playa en Punta del Este, donde se mostraron distendidos, entre risas, caminatas por la orilla y chapuzones en el mar. Las imágenes exclusivas de CARAS captaron a la pareja en un plan simple pero significativo: sol, agua salada y tiempo compartido.

El Tucu López y Noe Antunez: un plan de playa sin poses y con mucha conexión

Lejos de cualquier puesta en escena, el Tucu y Noe se dejaron ver tal como son. Caminaron juntos por la orilla, conversaron mientras observaban el mar y se animaron a meterse al agua, donde no faltaron las carcajadas y los gestos de complicidad. El lenguaje corporal habla por sí solo: miradas cómplices, sonrisas constantes y una química que atraviesa cada imagen.

En algunas postales se los ve entrando al mar tomados del ritmo de las olas, mientras que en otras comparten un momento más relajado, disfrutando del sol y del paisaje costero.

Looks playeros, simples y funcionales

Fieles a un estilo descontracturado, ambos eligieron looks de playa cómodos y sin excesos, ideales para una tarde de calor. Noe Antúnez apostó por una bikini negra de líneas simples, un clásico infalible del verano. El corpiño triangular y la bombacha lisa refuerzan una estética minimalista, práctica y elegante a la vez. Sin accesorios llamativos ni maquillaje visible, llevó el pelo mojado y al natural, en sintonía con un look fresco y auténtico.

El Tucu López, por su parte, eligió una malla short estampada, con diseño colorido y espíritu relajado, que suma un toque divertido al outfit sin perder comodidad. Al igual que su pareja, se mostró al natural, disfrutando del mar sin preocuparse por la cámara.

Las imágenes reflejan una pareja en armonía, disfrutando del presente. No hubo gestos forzados ni actitudes calculadas, solo una tarde de playa compartida, risas espontáneas y una conexión que se percibe en cada foto.

Entre caminatas por la arena y baños de mar, el Tucu López y Noe Antúnez confirmaron que atraviesan un gran momento personal, apostando a los planes simples, esos que muchas veces son los que más dicen.

Crédito de las fotos: RS FOTOS

AM