En la previa del partido de Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, Giuliano Simeone recibió a sus hermanas, Francesca y Valentina, en la concentración de la selección en Miami.

Las dulces fotos de Giuliano Simeone con sus hermanas, Francesca y Valentina, antes de Argentina contra Cabo Verde

El delantero del Atlético Madrid y la selección argentina recibió la visita de su padre, Diego "Cholo" Simeone, que llegó acompañado por su esposa, Carla Pereyra, y las hijas de ambos, Francesca y Valentina. También estuvieron presentes su novia, Irene Ariza, y su hermano Gianluca Simeone, quienes aprovecharon la jornada para compartir tiempo con el futbolista antes de un nuevo compromiso de la Albiceleste.

Giuliano Simeone con su papá y sus hermanos

Las imágenes del emotivo encuentro no tardaron en aparecer en las redes sociales. Tanto Carla Pereyra como Gianluca Simeone publicaron en sus historias de Instagram distintas postales de la visita, donde se lo ve a Giuliano abrazando con cariño a sus hermanas y posando sonriente junto a toda la familia. El clima distendido y de complicidad quedó reflejado en cada fotografía, en una pausa ideal para recargar energías en plena competencia.

Giuliano Simeone recibió a su familia en Miami

Por su parte, Irene Ariza también compartió una tierna imagen junto al delantero, en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes durante el encuentro. La influencer acompañó así uno de los momentos más íntimos del Family Day, una tradición que la selección mantiene en cada gran torneo para que los futbolistas puedan reencontrarse con sus seres queridos antes de volver a enfocarse en la competencia.

Giuliano Simeone y su novia, Irene Ariza

Con el cariño de los suyos como impulso, Giuliano Simeone retomó la concentración con la mira puesta en el duelo ante Cabo Verde, en busca de seguir avanzando con la selección argentina en el camino hacia el sueño mundialista.