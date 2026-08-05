La vida pública y privada de Wanda Nara no tiene respiro. Y aunque a priori el escenario parezca de lo más calmo, tratándose de la figura más mediática de la Argentina en los últimos años, siempre puede tratarse de un espejismo bien logrado.

Las fotos inéditas de Wanda Nara, Martín Migueles, Francesa e Isabella Icardi de vacaciones

Es que si bien son días de buenas noticias para la inquieta empresaria, luego de que la Justicia la autorizara a gestionar los pasaportes de sus dos hijas para regresar al país sin la firma de Mauro Icardi, Wanda convive con altibajos diarios. ¿El último? Las críticas constantes hacia su cuerpo en traje de baño de las que, además de no hacer oídos sordos, salió a contestar pese a estar en pleno paraíso italiano.

Wanda Nara junto a sus hijas, Isabella y Francesca, y Ana Rosenfeld

“Es photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo”, retrucó la hermana de Zaira en medio del eterno conflicto judicial con el padre de sus hijas. Por supuesto, no es la primera vez que este tema cobra protagonismo en redes y, aunque está acostumbrada, se trata de un granito más en semanas tensas para la figura de Telefe. Semanas que, por estos días, se inclinaron a su favor con el reciente fallo judicial necesario para la renovación de pasaportes de sus herederas —tras el robo sufrido en su casa de Milán— que les permite regresar al país con su mamá.

Wanda Nara y Martín Migueles en Italia

El festejo familiar, con la compañía de su pareja Martín Migueles, su amiga y abogada Ana Rosenfeld, y sus hijas Francesca e Isabella, tuvo lugar en el exclusivo club de playa “Le Carillon”, en Portofino. Un bálsamo y refugio con sus más íntimos en medio del eterno “tire y afloje” con el futbolista. Allí, entre chapuzones en el agua, selfies y gastronomía de primer nivel, además de siestas y charlas de reposera, la conductora de “MasterChef” se relajó como hacía semanas que no lo podía hacer. Con vista a la bahía entera desde el deck y sus yates como telón de fondo en el Mediterráneo, Wanda celebró con sus hijas el favorable fallo.

Martín Migueles y Wanda Nara con Francesca Icardi

“Un viaje que no olvidaremos. Vuelvo sin mis bolsos favoritos, con pasaportes nuevos y con mis hijos. Mi familia es lo más importante de mi vida. Que me enseñaron que por ellos todo lo puedo”, compartió.

Tras la decisión de la justicia italiana, Wanda Nara disfrutó de unos días en Portofino

Y además de mostrarse súper cariñosa con Migueles, dentro del agua y también afuera, evidenció el incondicional lazo que mantiene con su amiga Rosenfeld (que puso en pausa un día de sus propias vacaciones) y que se extiende mucho más allá del plano legal. “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”, declaró la abogada.

Martín Migueles y Wanda Nara con Francesca Icardi

Entre los outfits más cancheros de Nara, se destacó un kimono negro de transparencias muy trendy al que combinó con sombrero. Mismo color que acompañó con su bikini para completar un look monocromático. Además de las felices postales, también hay videos de una jornada a pura diversión donde, entre otras cosas, se deja ver la relación cómplice de Fran e Isa con la actual pareja de su mamá. Y en tiempos de odio, hates e interminables cruces judiciales, ya parece no tener límites.