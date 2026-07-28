Las mejores fotos de las increíbles vacaciones de Lola Lanata en Perú: trekking, amigos y paisajes únicos

Lola Lanata emprendió una aventura inolvidable por el corazón de los Andes peruanos. Acompañada de un grupo de amigos, la joven exploró los paisajes más icónicos de Cuzco, demostrando su espíritu aventurero y su conexión con la naturaleza. A través de sus redes sociales, compartió un álbum de viaje que resume su experiencia: caminatas exigentes, fauna local, alojamiento entre montañas y una postal inmejorable en Machu Picchu.

Lola Lanata compartió postales de su viaje a Perú.

Lola Lanata: Salkantay y cimas nevadas

El punto más alto de la travesía quedó inmortalizado en una foto icónica. Se trató del Abra Salkantay, un paso de montaña situado a 4.629 metros sobre el nivel del mar. Allí, el letrero oficial marcaba la altitud y daba la bienvenida a los valientes excursionistas que llegaron hasta la cima. Lola no dudó en registrar el momento, rodeada de un entorno desolado pero majestuoso, con el pico nevado del Salkantay como testigo principal.

El punto más alto de la travesía inmortalizado en una foto, Abra Salkantay.

Más allá del frío y el viento característicos de esa altura, el paisaje se mostraba imponente y vibrante. Las montañas rocosas se elevaban hacia un cielo completamente azul y despejado, apenas interrumpido por una pequeña nube blanca. El contraste entre la piedra, la nieve y el cielo creaba una postal única, que evidenciaba la magnitud de la geografía peruana y el desafío superado por el grupo de amigos.

Entre valles y animales: el encanto de la ruta

La travesía no solo ofreció cumbres nevadas, sino también valles verdes y encuentros cercanos con la fauna local. En uno de los tramos del camino, una vaca de pelaje blanco con manchas oscuras pastaba tranquilamente sobre una ladera cubierta de vegetación y piedras. La imagen reflejaba la convivencia armónica entre la naturaleza y los animales que habitan en la sierra. Un poco más allá, una llama y una alpaca se desplazaban con elegancia por el terreno, completando la fauna andina que Lola pudo apreciar en su recorrido.

El grupo de amigos disfrutó de cada tramo de la caminata, que exhibía una gran diversidad de ecosistemas. Pasaron de montañas escarpadas a zonas de vegetación más densa y tropical, siempre rodeados de vistas privilegiadas. Los senderos serpenteaban a través de los valles, ofreciendo perspectivas cambiantes a medida que descendían o ascendían. Cada paso era una nueva oportunidad para descubrir la belleza oculta en cada rincón de los Andes.

Lola Lanata fue a Perú acompañada de amigos.

Lola compartió postales de sus amigos mientras caminaban por senderos estrechos y cruzaban puentes rústicos de madera. En una de las imágenes, se los veía felices y relajados, rodeados de vegetación frondosa y montañas boscosas, bebiendo algo refrescante tras una jornada de caminata.

La variedad del paisaje era asombrosa. En un momento, el grupo atravesaba un valle profundo, con montañas cubiertas de árboles altos y ríos cristalinos que fluían entre las piedras. En otro, el camino se volvía más árido, con laderas empinadas y vistas panorámicas de los picos nevados que se recortaban contra el horizonte. Cada escenario ofrecía una nueva oportunidad para conectarse con el entorno y maravillarse ante la grandiosidad de los Andes peruanos.

El legado incaico y un final de postal

Por supuesto, una visita a Cuzco no estaría completa sin un encuentro con la historia milenaria de la región. Las terrazas agrícolas incas, escalonadas sobre la montaña, se fundían con el paisaje natural y daban testimonio de una civilización antigua. Lola posó en este entorno histórico, con las ruinas de piedra de Machu Picchu como telón de fondo y el imponente Huayna Picchu detrás, bajo un cielo parcialmente nublado. Fue el broche de oro para un viaje inolvidable.

Lola Lanata mostró en sus redes increíbles paisajes.

El álbum de viaje cerró con una imagen apacible y rural. Un grupo de alpacas pastaba libremente en una llanura dorada, cerca de un cerco de madera, con montañas azuladas a lo lejos. La escena transmitía paz y tranquilidad, resumiendo la belleza y la serenidad que se respiran en los Andes peruanos. Sin duda, Lola Lanata atesorará para siempre los recuerdos de este viaje único, lleno de aventura, amistad y paisajes inigualables.