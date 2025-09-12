El desgarrador mensaje de Lola lanata en el día que Jorge Lanata hubiera cumplido 65 años: "Volveremos a encontrarnos"

La muerte de Jorge Lanata sigue dejando huellas entre sus seres queridos y las redes sociales, con el correr del tiempo. El 30 de diciembre del 2024, con 64 años, el reconocido periodista falleció, y este 12 de septiembre habría cumplido años. Es por eso que, ante este día especial, su familia no tardó en pronunciarse. Su hija, Lola Lanata, fue una de las primeras en compartir un desgarrador posteo en su cuenta de Instagram, junto a inéditas imágenes juntos.

Lola Lanata, Jorge Lanata

El desgarrador mensaje de Lola Lanata: "Volveremos a encontrarnos"

La relación de Jorge Lanata con sus hijas, durante sus últimos meses, fue una de los ámbitos de su vida que más se destacó en los medios de comunicación. Lola y Bárbara Lanata se posicionaron en plena guerra con Elba Marcovecchio, mientras su padre estaba internado, y no dudaron en compartir sus sentimientos con las redes sociales y usuarios que adoraban a su papá. Es por eso que, tras su muerte, sus desgarradores mensajes interpelaron a los lectores que las siguen.

Lola Lanata, Jorge Lanata

Este 12 de septiembre, Lanata cumpliría 65 años, y sus seres queridos no dudaron en pronunciarse al respecto. Una de las primeras fue Lola Lanata, quien con sus palabras expresó el dolor que siente todos los días tras haberlo perdido. En esta ocasión, compartió un poema que escribió en su honor, al mismo tiempo que mostró algunas de las últimas fotografías que tienen juntos, y que ninguno de sus seguidores había podido ver antes.

"Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana", comienza el texto. De esta manera, expresó el sentimiento de vacío que siente y lo mucho que lo extraña. Finalmente, cerró el texto con una reflexión, y asegurando de que algún día volverán a verse. "Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos".

El desgarrados mensaje de Lola Lanata para Jorge Lanata

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en viralizar el posteo, y dejar sus propias palabras a la joven. En el día del cumpleaños de Jorge Lanata, Lola Lanata utilizó la escritura para dejarle un desgarrador mensaje, a casi 9 meses de su muerte. Siempre que puede, realiza un posteo en su honor y expresa lo mucho que extraña tener a su padre a su lado. En esta ocasión, el reconocido periodista cumpliría 65 años, y sus fanáticos no dudaron en expresarse también.

