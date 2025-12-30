Lola Lanata apuntó contra Elba Marcovecchio con un reclamo: "Voy a tener que ir"

La grieta entre las hijas de Jorge Lanata y su última esposa, Elba Marcovecchio, continúa. Luego de que las jóvenes denunciaran robos en la casa de su padre y polémicas actitudes de la abogada hacia él, la interna familiar salió a la luz y generó fuertes repercusiones. Ahora, se sumó una entrevista donde Lola Lanata expone a la letrada y hace un fuerte reclamo.

Lola Lanata reveló qué le prohíbe Elba Marcovecchio tras la muerte de su padre Jorge Lanata

Los últimos días con vida de Jorge Lanata estuvieron marcados por una fuerte disputa entre sus hijas, Lola y Bárbara, y su pareja Elba Marcovecchio. Las denuncias cruzadas y una mala relación entre ellas provocó que sigan hasta el día de hoy enfrentadas.

En una recienta entrevista en Resumido con Diego Leuco, las jóvenes rompieron el silencio y brindaron detalles de la interna familiar con la viuda de su padre. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando ambas contaron que tras la muerte del periodista no pudieron volver a ingresar al departamento de la calle Esmeralda, que en algún momento fue la casa de Jorge y luego se terminó transformando en su estudio de radio, por pedido de Elba Marcovecchio.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Si bien no la mencionaron, dejaron en claro que ella sería la única responsable de esta prohibición. "En algún momento voy a tener que ir a vaciar el que era mi cuarto... quedó todo ahí, todas mis cosas. Pero bueno... ya será. Lo asumí e internalicé como algo más que cuando tenga que darse, se dará", expresó Lola Lanata.

Su hermana Bárbara, por su parte, contó qué le gustaría obtener del domicilio: "A mi me gustaría recuperar una colección de mi papá". En este sentido, agregó: "No sé de dónde había sacado que cada vez que salía la primera edición de un diario, traía buena suerte que le regalaran una cosa de vidrio, de las chiquitas. Él armó la colección de las que le fuimos regalando, incluso hay una de plástico que le compré cuando ya no se hicieron más las otras".

Asimismo, aseguró sobre la decisión de Elba Marcovecchio de prohibirles la entrada al domicilio: "Es ridícula esta situación". Cabe recordar que el proceso de sucesión está abierto y se hizo un listado de bienes así como también de deudas, lo que generó más conflictos entre los herederos de Jorge Lanata. Mientras las hijas insisten que la deuda corresponde a un préstamo que su padre habría pedido para comprar el departamento en el que vive actualmente Elba Marcovecchio, ella insiste en que esa propiedad la adquirió con la venta de la casa que tenía en un country de La Plata.

De esta manera, a un año del fallecimiento de Jorge Lanata, Lola Lanata apuntó contra Elba Marcovecchio con un contundente reclamo y afirmó que tiene pensado regresar a la casa donde vivió y trabajó su padre pese a que actualmente tenga la entrada prohibida.

Elba Marcovecchio: “No quiero aceptar que Jorge Lanata no está”

Elba Marcovecchio se refirió a Jorge Lanata en una charla íntima que permitió conocer cómo vive el día a día desde su ausencia. Estuvo en los estudios de +CARAS y tuvo una entrevista personal con Héctor Maugeri, en la que expresó emociones, gestos compartidos y la presencia simbólica que aún percibe en su espacio.

Durante la charla, la abogada describió cómo percibe la presencia del periodista en su entorno, aunque aseguró que “no quiero aceptar que no está”. “Me da la sensación de que está acá, me da la sensación de que está en casa”, expresó. También mencionó el estudio, donde conserva el San Jorge que él le regaló. “Me da la sensación de que está en el estudio con el San Jorge que me regaló”, agregó.

Elba Marcovecchio

La relación entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata comenzó en 2018, durante una mediación judicial. Con el tiempo, el vínculo se consolidó y en abril de 2022 se casaron en una ceremonia civil y religiosa en Exaltación de la Cruz. Desde entonces, compartieron momentos icónicos con gestos que marcaron su relación. En su boda, la abogada llevó un rosario que él le había regalado, en su ramo de novia.

En la entrevista, la letrada habló con Héctor Maugeri sobre la voz del reconocido presentador, y detalló que para ella tiene un valor emocional profundo. “La voz me abrazaba de él siempre”, dijo, al recordar cómo la acompañaba en distintos momentos. Esa sensación, según contó, permanece viva en su memoria y en los espacios que compartieron.

Por su parte, Elba Marcovecchio se mostró angustiada y afectada por la muerte de su marido, donde reflexionó sobre la edad de él en dicho momento. “Era muy joven”, comentó. Además, reveló que conserva objetos que tienen un valor simbólico, como el San Jorge en el estudio, que representa para ella una presencia constante: “Me dio la sensación de que estaba ahí”.