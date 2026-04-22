Lola Lanata, la hija de Jorge Lanata, reveló qué estudia: oficio sofisticado y lejos de la comunicación

Lola Lanata es una de las hijas de Jorge Lanata que no duda en mostrar lo mucho que extraña a su padre en sus redes sociales. Si bien comparte postales de su día a día, o de sus viajes con su pareja, la joven se ve conmovida cada ves que recuerda al reconocido periodista y el rol que él cumplió en su mundo laboral. Sin embargo, la joven sorprendió a todos cuando reveló qué es lo que estudia y lo que le roba el corazón, muy lejos de la comunicación y los pasos de su padre.

Lola y Jorge Lanata

¿Qué estudia Lola Lanata, la hija de Jorge Lanata: oficio sofisticado y lejos de la comunicación?

Lola Lanata comparte en sus redes sociales sus mejores vacaciones con su pareja y los recuerdos más emotivos con su papá. Sin embargo, de todas las hijas de Jorge Lanata, ella es la que menos muestra de sus intereses laborales e intimidad académica. Esto provocó que sus usuarios se cuestionaran qué era lo que le interesaba, y si seguía con los pasos de su papá en los medios de comunicación y como periodista. Finalmente, decidió celebrar un logro que tuvo en la universidad y reveló qué es lo que la apasiona.

En sus historias de Instagram, se mostró en una lujosa cocina de un instituto y reveló sus dos platos del día. Por un lado, realizó rollitos de filete de pescado blanco; mientras que por el otro, fue por sopa cremosa de pescado y mariscos. Ambos dennotaban la sofisticación y disciplina de la joven al momento del emplatado, revelando sus estudios gastronómicos para convertirse en chef de alta cocina. Sus seguidores no tardaron en destacar el talento y la delicadeza de la joven con las postales subidas, y lo que decidió seguir laboralmente, lejos del camino que realizó su papá.

Lola Lanata, futura chef

Entre vinos y gourmet de lujo, las vacaciones de Lola Lanata en Mendoza

Tras revelar sus estudios gastronómicos, sus seguidores comenzaron a notar que, en sus diversas postales, ella mostraba viajes conectados con el ámbito culinario que la enamoró. En las últimas semanas, con su pareja, decidió disfrutar de unos días en Mendoza, entre viñedos y cenas de lujo.

En las postales, se la vio disfrutando de los últimos momentos de altas temperaturas, donde el amor y la tranquilidad fueron el centro de la escena. Ella fue parte de un sunset con su pareja, donde degustaron diferentes vinos y escucharon música. Sin embargo, también abrió su paladar con platos gourmet de lujo, que le hicieron explorar más allá de lo que ella conocía. Esta escapada se unió al resto que hizo en los últimos meses, donde el amor y la comida fueron destacados en las postales.

Las vacaciones de Lola Lanata en Mendoza

Lola Latorre había dejado pistas en sus posteos sobre su pasión por la cocina, y finalmente confirmó que estudia en un instituto de gastronomía para volverse una chef de alta gama. Lejos de la comunicación y del trabajo de Jorge Lanata, su hija apuntó por un oficio sofisticado, mostrando su distancia de los medios de comunicación. Sus seguidores no tardaron en felicitarla por sus logros personales y enamorarse de los platos que preparó para su clase.

A.E