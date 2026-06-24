Las románticas fotos de Lucía Celasco y su novio, Nicolás Figal, en Francia e Italia

Fue a mediados de 2025 cuando Lucía Celasco (33) confirmó su romance con Nicolás Figal (33). Hoy, meses después de conocerse su relación, el amor se consolida entre la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca. Con su vínculo ya oficializado, la pareja emprendió una escapada por Europa que incluyó recorridos por Francia y varios puntos turísticos de Italia.

Lucía Celasco y Nicolás Figal

Feliz con el viaje, la modelo y empresaria recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@lucia_celasco) —donde reúne más de 268 mil seguidores— para compartir algunas de las postales que retrató en su viaje por Europa junto al defensor xeneize.

Nicolás Figal

Como imagen de portada, Celasco compartió una selfie con su chico, tomada de noche y con la Torre Eiffel iluminada de fondo. También, y como fiel exponente de la experiencia parisina, la pareja se detuvo en uno de los típicos cafecitos de la ciudad para degustar una tradicional croissant acompañada por jugo de naranja y agua. Pero no todo fue recorrer la capital francesa, sino que Lucía y Nicolás decidieron seguir camino rumbo a Italia.

Lucía Celasco

En su itinerario también se hicieron un lugar para disfrutar del sol y las playas del Mediterráneo. Además de navegar por las aguas del mar Tirreno, y disfrutar de las bellas postales de su costa, como un puerto rodeado de viviendas con fachadas en tonos rosa, amarillo y crema junto a decenas de pequeñas embarcaciones amarradas, la heredera de la diva argentina también mostró su trabajado físico con diminutas bikinis, tirada en la playa. La pareja, que se conoció en agosto pasado, selló su aventura con una visita especial al Coliseo de Roma