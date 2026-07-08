Cuentan que su primer contacto fue en 2022, cuando Matías Rodolfo Busquet (31) fue a ver la obra El método Grönholm, que Laurita Fernández (35) protagonizaba junto a Benjamín Vicuña. Pero entonces la actriz, bailarina y conductora estaba en pareja y no respondió el mensaje del polista.

Laurita Fernández posó junto a su novio, el polista Matías Busquet, en París

Años después, el destino los volvió a cruzar en la carrera de la Fundación Favaloro y él volvió a escribirle. Entonces, Laurita averiguó —cuentan que con un llamado a María Vázquez, a quien conocía desde Bailando— quién era y decidió responder.

Laurita Fernández y Matías Busquet en Paris

El teatro fue nuevamente la excusa y luego una comida que se prolongó en varias salidas hasta que el amor terminó uniéndolos. En junio vivieron su primera escapada romántica a las Cataratas del Iguazú y ahora, aprovechando unas mini vacaciones de La Cena de los Tontos, volaron a París para disfrutar de unos días a puro romanticismo.

"¡Agradecí y lloré! ¡Noches de película en París..! ¡Cumplí mi sueño completo!", escribió Laurita Fernández en sus redes sociales.

Laurita Fernández

Interminables caminatas, a pesar del calor que superaba los 35 grados, la Torre Eiffel, Montmartre, paseos por el río Sena y hasta una mágica visita al mundo de Disney fueron el plan perfecto de la pareja en la ciudad del amor.