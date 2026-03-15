Violeta Kreimer, la argentina que ganó el Oscar 2026

La noche de los Premios Oscar 2026 dejó un guiño inesperado para la Argentina. Aunque su nombre no aparecía entre las categorías más mediáticas, la productora Violeta Kreimer terminó celebrando con estatuilla propia. Lo hizo gracias al cortometraje de ficción Deux personnes échangeant de la salive (Dos personas intercambiando saliva), una obra que venía recorriendo festivales de todo el mundo. Nacida en Vicente López y radicada en París desde hace años, Kreimer se convirtió en una de las presencias argentinas más importantes de la ceremonia.

Violeta Kreimer y el corto argentino que conquistó Hollywood

El corto, que actualmente puede verse en YouTube, llegó al Oscar después de un recorrido internacional muy sólido. La película pasó por más de 70 festivales y obtuvo alrededor de 20 premios en distintos países. Entre ellos se destaca el Premio del Público en Clermont-Ferrand, considerado el festival de cortometrajes más importante del mundo, ese reconocimiento funcionó como un impulso clave para posicionarlo en la carrera hacia la Academia. Finalmente, el proyecto terminó imponiéndose en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

Una escena del corto Two People Exchanging Saliva, ganador del Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción.

La historia que propone Dos personas intercambiando saliva transcurre en un universo distópico. En esa sociedad, la violencia está completamente naturalizada y las personas pagan sus compras recibiendo cachetadas. Sin embargo, los gestos de afecto están prohibidos y son castigados con dureza. Cuando una clienta compulsiva de una tienda de lujo se enamora de una vendedora, el beso se convierte en un acto peligroso y esa tensión entre violencia y ternura atraviesa toda la película.

El recorrido profesional de Kreimer hacia el cine también tiene una historia singular. Durante más de una década trabajó en el mundo del arte contemporáneo, primero en fotografía y luego en videoarte. Incluso llegó a dirigir el taller del artista Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia 2017. Más tarde decidió dar el salto al cine y, junto a la italiana Valentina Merli, fundó en París la productora Misia Films con la idea de impulsar proyectos que cruzaran arte contemporáneo y narrativa audiovisual.

Violeta Kreimer junto a Valentina Merli, fundadoras de la productora Misia Films.

Violeta Kreimer, de Vicente López a los premios Oscar

El origen del corto que hoy celebra el Oscar se remonta a los meses de la pandemia. Con las Galerías Lafayette cerradas por el confinamiento, Kreimer propuso filmar allí una serie de piezas audiovisuales junto a distintos artistas. En ese contexto surgió la colaboración con el artista Alexandre Singh y la escritora Natalie Musteata. De ese intercambio creativo nació la idea de construir un mundo donde la violencia está normalizada y el afecto prohibido. Con el tiempo, ese proyecto se transformó en el corto que terminaría llegando a los Oscar.

En una entrevista con La Nación, Kreimer explicó que el camino hacia la nominación fue largo y exigente. El sistema de votación de la Academia obliga a los miembros a ver decenas de cortos antes de avanzar en cada etapa. Por eso, la campaña para posicionar la película implicó meses de proyecciones y encuentros con votantes. Incluso figuras como Isabelle Huppert y Julianne Moore terminaron respaldando públicamente el proyecto. Ese apoyo ayudó a consolidar la visibilidad internacional de la película. Aunque el premio representa a Francia, la conexión con la Argentina es inevitable: Kreimer vivió en el país hasta los 20 años y estudió en el Liceo Francés antes de instalarse en Europa. A pesar de su carrera internacional, sigue definiéndose profundamente argentina, de hecho, nunca renovó su pasaporte francés.