Revelaron cómo se llama la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el significado

Este lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron por primera vez en padres. La noticia se viralizó por allegados a la familia y rápidamente captó la atención de los medios de espectáculos. Ante esto, la joven pareja mantenía en total hermetismo el nombre de la pequeña, aunque finalmente se conoció cómo se llama y cuál es su significado.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, padres de Gia

A primera hora de este lunes, el periodista Fede Flowers anunció en sus redes sociales: "Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Fue en la madrugada del lunes y pesó alrededor de 3 kilos. Oriana está perfecta y los abuelos chochos". De inmediato, la atención se centró en el nombre que iba a llevar la recién nacida.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Twitter

La llegada de la primera hija del futbolista y la influencer ya tiene nombre confirmado, según el medio italiano Corriere dello Sport: Gia. La beba nació unos días antes del 11 de marzo, como estaba estipulado, y llenó de emoción a toda la familia. No obstante, detrás de esa elección hay una historia personal que se remonta a la adolescencia de la hija de Cathy Fulop, quien tiempo atrás deslizado que estaba pensado en un nombre poco convencional para su retoña, pero sumamente significativo.

Según trascendió, la inspiración proviene de Gia, la película protagonizada por Angelina Jolie a fines de los años 90. En ese film, la actriz interpretó a la modelo Gia Carangi, un papel intenso y polémico que le valió un Globo de Oro y que dejó una huella profunda en los amantes del cine. Fanática de esa producción desde muy joven, la estudiante de tanatopraxia quedó marcada por el personaje y decidió que, si algún día era mamá, ese sería el nombre elegido.

Noticia en desarrollo

NB