Lionel Messi recordó a Diego Maradona y sorprendió con una historia de 2005

En una charla íntima y cargada de nostalgia, Lionel Messi volvió a hablar de Diego Maradona y sorprendió con una anécdota que se remonta a 2005, cuando apenas daba sus primeros pasos en la Selección argentina.

El capitán fue el primer invitado de la temporada 2026 del podcast Miro de atrás, conducido por Nahuel Guzmán y el periodista Gonzalo Iglesias. Allí repasó momentos clave de su carrera y, como era inevitable, apareció el nombre de Diego.

El día que Messi conoció a Maradona

Messi recordó con precisión la primera vez que vio cara a cara al Diez. Fue a fines de 2005, cuando fue invitado al programa La noche del 10, el ciclo que conducía el propio Maradona. “Se me aparece en el camarín, ahí lo conocí, lo saludamos con mi viejo, mis tíos, mis primos, mis hermanos… Fue una locura, vino el Diego, saludó”, relató.

En ese programa, la Pulga formó dupla con Carlos Tevez en un partido de fútbol tenis contra Maradona y Enzo Francescoli. Y dejó un dato que pocos recuerdan: le ganaron.

Lionel Messi

“Nosotros le ganamos al Diego, fue el único partido que él perdió”, contó entre risas. Luego reveló que Maradona los volvió a invitar para la revancha… y esa vez la historia fue distinta.

“Diego era una cosa de locos”

Durante la entrevista, Nahuel Guzmán le propuso un juego imaginario: si ambos hubieran compartido cancha oficialmente, ¿dónde jugaría cada uno? La respuesta de Messi fue tan simple como contundente: “En cualquier lado… en cualquier lado, Diego era una cosa de locos”.

Más allá de la admiración futbolística, Messi dejó en claro el peso generacional que tuvo Maradona en su vida. Aunque no lo vio en plenitud, creció viendo sus videos y escuchando historias.

Diego Maradona

“Diego rompió todas las generaciones. Después vos crecés con el Diego, porque ves los videos. Va más allá de cualquier cosa”, afirmó. Messi también mencionó que lo vio jugar en Newell's Old Boys cuando era chico. Si bien admitió que no conserva muchos recuerdos nítidos de ese momento, aseguró que el debut y aquel gol quedaron marcados para siempre.

La historia de 2005, contada más de 20 años después, volvió a unir dos nombres que marcaron la historia del fútbol argentino. Diego Maradona como mito eterno. Lionel Messi como heredero y leyenda viva.

