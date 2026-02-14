El romántico y significativo regalo que Lionel Messi le dio a Antonela Roccuzzo por el día de San Valentín

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son, sin dudas, una de las parejas más queridas y aclamadas a nivel mundial. Desde 2012, año en el que decidieron oficializar su amor, el matrimonio a menudo desliza los momentos en familias más significativos. Este San Valentín no fue la excepción: el astro argentino sorprendió a su esposa con un romántico y significativo regalo que la influencer no tardó en presumir en sus redes sociales.

El tierno gesto de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo

Para las parejas de todo el mundo, este Día de los Enamorados es una fecha ideal para celebrar el amor y Lionel Messi no se iba a quedar sin meterla en el ángulo nuevamente. A diferencia de los ostentosos regalos que suelen hacerse las parejas, el capitán de la Selección Argentina agasajó a Antonela Roccuzzo con un detalle de lo más significativo para aquellos que mantienen intactos el romance: un osito de peluche tamaño XXL junto a un frondoso ramo de flores rojas, amarillas, blancas y rosadas.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi | Instagram

La influencer, más enamorada que nunca, no dudó en tomar su teléfono celular y compartirle a sus más de 39,9 millones de seguidores el tierno gesto de su marido. Sin necesidad de agregar palabras, sólo colocó un emoji con forma de un corazón dejando que la imagen hable por sí misma. El oso gigante estaba sentado sobre el sillón de la sala, mientras que las flores descansaban en un florero traslúcido con agua.

Regalo de Messi a Antonela Roccuzzo | Instagram

Antonela Roccuzzo recibe el amor de los hombres de su vida

Pero la jornada de los enamorados no se limitó al intercambio entre la pareja. También hubo espacio para un gesto que reflejó la unión familiar. En otras de las postales que subió, Antonela Roccuzzo mostró el dibujo que le hizo del menor del clan Messi-Roccuzzo. Ciro creó -sobre una hoja de papel- una imagen llena de colores con líneas entrelazadas. En cada una de las figuras que se iban formando asombrosamente con formas de corazón- distribuidos en distintos sentidos. Además, el niño escribió el nombre de los integrantes de su familia: mamá, papá, Thiago, Mateo y el de él mismo.

Al igual que con el regalo de su esposo, la joven dejó que la fotografía hable por sí sola, dejando en claro la unidad de su familia y el amor que los une. La imagen dejó ver no solo la creatividad infantil, sino también un fuerte sentido de pertenencia que lo une a sus afamados padres y sus hermanos.

Dibujo de Ciro Messi | Instagran

En un nuevo capítulo de su historia de amor, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a conquistar a sus seguidores con un gesto íntimo y cargado de ternura. Una vez más, el delantero y su esposa demostraron que no necesitan gestos extravagantes para reafirmar su historia juntos. Entre sofisticadas flores, un oso gigante y un dibujo lleno de corazones, la pareja volvió a exhibir la fortaleza de un noviazgo que creció con el tiempo y que continúa generando admiración en millones de personas alrededor del mundo.

NB